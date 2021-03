Tyran z przypadku, który pokonał swój kraj

Czerwone graffiti na popękanym piaskowożółtym murze szkoły podstawowej wyglądało jak wymalowane krwią. "Twoja kolej, doktorku" - brzmiał napis, wykonany sprayem przez grupę nastolatków. Wiadomość dla dyktatora została potraktowana jako deklaracja wojny. Wkrótce w mieście Daraa na południu Syrii pojawili się funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, by dać nauczkę chuliganom. Aresztowane dzieciaki torturowano ponad miesiąc.

Dyktatura okulisty

"Primum non nocere”. Po pierwsze nie szkodzić. Jak potoczyłyby się losy Syrii, gdyby jej przywódca Baszar al-Asad pozostał w zawodzie i - zamiast mordować ludzi - robił to, co jest powołaniem lekarza - ratował ich zdrowie i życie? Zanim stał się krwawym dyktatorem, Baszar był bowiem okulistą, pracującym w londyńskiej klinice.