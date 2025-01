"Służby wsadziły polityków na minę", a "cała sprawa powinna być objęta tarczą antykorupcyjną"

Chcieliśmy zapytać o to koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka podczas pracy nad reportażem, ale wtedy powiedział nam jedynie, że "takich spraw są dziesiątki" i obiecał dłuższą rozmowę, do której nie doszło. Po emisji reportażu, oświadczył podczas konferencji, że sytuacja jest "absolutnie bulwersująca", a "Agencja pracuje nad informacją dla mnie".

Głos zabierają za eksperci, którzy mówią, że sprawa Witolda K. "pokazuje, że jesteśmy państwem silosowym, w którym zamiast przepływu informacji mamy osobne ogniwa tego samego łańcucha", a "cały proces związany z opisywanym przez nas kredytem powinien być objęty tarczą antykorupcyjną". I jeszcze: "Osoba, co do której pozostają wątpliwości co do jej lojalności wobec państwa i jej ewentualnych związków z obcymi państwami, nie powinna w ogóle znajdować się w kręgu decydentów państwa".