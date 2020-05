"Nie uciekniemy przed depopulacją". Polska się wyludnia

Na długą metę jesteśmy skazani na depopulację, chyba że otworzymy szerzej granice - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes dr hab. Piotr Szukalski, kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem wydaje się nieuniknione, że wrócimy do rozmowy o reformie systemu emerytalnego.

Jest nas coraz mniej. Nowe dane GUS pokazują, że w 2019 roku liczba ludności spadła o 29 tysięcy. Czy to dla Pana zaskoczenie?

Nowe dane nie są zaskoczeniem. To jest tak naprawdę kontynuacja trendu, który obserwujemy de facto od wielu lat. Czasami, kiedy mamy do czynienia z pewnym podwyższeniem się dzietności, trochę lepszą sytuacją zdrowotną, wychodziliśmy na niewielki plus lub oscylowaliśmy wokół zera.