Bezsilność i smutek w Krośnie Odrzańskim. "Ryby umierały na naszych oczach"

My mamy tu żałobę

Pamiętam Odrę z dzieciństwa. Była wartka, szeroka i głęboka. Często zatrzymywaliśmy się z dziadkiem na moście, by poszukać wirów. Dziadek miał wędki, czasem zabierał mnie na ryby nad Odrę albo Bóbr. Zwykle większość "główek" była już zajęta, więc szliśmy wzdłuż rzeki, by poszukać wolnego miejsca. "Główki", inaczej ostrogi, są dziełem człowieka. Powstały w wyniku regulacji rzeki. To miejsca, gdzie można usiąść nad brzegiem i łowić. W nocy na każdej "główce" paliły się światła latarek, czasem ktoś rozbijał namiot. Tutaj każdy ma w rodzinie przynajmniej jednego wędkarza.

17 sierpnia, gdy stoję na moście, który łączy Krosno Odrzańskie dolne, położone nad rzeką, z górnym, położonym na skarpie, ta kiedyś wartka i szeroka rzeka przypomina strumyk. Wędkarze mówią mi, że w pierwszych dniach katastrofy miała kolor coli. Dziś nadal jest mętna, wydaje się, że stężała. Ma tak słaby nurt, że trzeba się dobrze przyjrzeć, by zauważyć, że nie stoi w miejscu. Co jakiś czas uderza w nozdrza zgniły zapach bagnisk połączony ze stęchłą wonią brudnej wody, rozkładu i czegoś chemicznego. Słyszę hałas TIR-ów wjeżdżających na most gorący od upału, uderza we mnie chmura spalin. Rzeka jest ciemna i martwa, aż po horyzont nie widać ptactwa.