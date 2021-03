Miłość to nie turystyka. Czyli co robić, gdy druga połówka żyje na drugim końcu świata?

Miłość, miłość nas rozerwie na osobne części znów. Miłość, miłość podzieli kolejny raz - śpiewało Joy Division w piosence "Love will tear us apart" z 1979 roku. Tak też jest w przypadku bohaterów tego tekstu. Dzielą ich dziesiątki tysięcy kilometrów, łączy jedno - uczucie. W czasie, gdy związana z pandemią izolacja wszystkim daje się we znaki, im doskwiera szczególnie. I podwójnie.