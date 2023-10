"Jaki mamy system w Polsce? To patologia reprezentacji parlamentarnej"

Prof. Jan Zielonka, wykładowca na Uniwersytecie Oksfordzkim, Europejskim Uniwersytecie we Florencji i na holenderskim uniwersytecie w Lejdzie, który przez lata mieszkał w Wielkiej Brytanii, a teraz we Włoszech, patrzy na Polskę inaczej - z dystansem.

Kryzysu migracyjnego, który uderzył we Włochy - jak przekonuje - nie da się rozwiązać, budując mury i zapory. To problem globalny. I tylko wspólnymi działaniami - całej Unii Europejskiej - można by mu przeciwdziałać.