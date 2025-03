Kościelne organizacje zwracają miliony. MEN: to nie koniec

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do budżetu państwa wróciło ponad 23 miliony złotych z programów grantowych ministra Czarnka - to środki przyznane w 2022 i 2023 roku w ramach programu "Inwestycje w oświacie", które beneficjenci już zwrócili do resortu. Największą kwotę oddała diecezja siedlecka - ponad 10 milionów złotych. Wśród organizacji, które zrezygnowały z dotacji, znalazła się również Fundacja Nasza Przyszłość, powiązana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.