Były szef "przykrywek" w CBA aresztowany

Skok do CBA

W kilku źródłach dziennikarz tvn24.pl potwierdził, że chodzi o emerytowanego funkcjonariusza Pawła G. W ostatniej fazie swojej kariery zawodowej pełnił on obowiązki naczelnika wydziału "przykrywek" w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Przykrywkowcy to agenci, którzy pod zmienioną tożsamością przenikają do grup przestępczych.