Fundacja Profeto miała pomagać ofiarom tylko przez rok. A potem?

Fundacja Profeto dostała początkowo 43,3 mln zł na budowę i funkcjonowanie Archipelagu z Funduszu Sprawiedliwości. Jednak potem Ministerstwo Sprawiedliwości dosypywało kolejne dziesiątki milionów złotych na budowę, chociaż nie pozwalał na to regulamin konkursu.

Profeto wnioskowało o kolejne miliony, a ministerstwo - po kilku dniach i bez śladu żadnej weryfikacji - wyrażało na to zgodę. Aneksy w tej sprawie podpisywał osobiście ówczesny wiceminister Marcin Romanowski.

Zgodnie z umową z ministerstwem po zakończeniu budowy Profeto była zobowiązana świadczyć pomoc ofiarom przestępstw jedynie przez rok. Kiedy pytaliśmy, co Profeto planuje zrobić z budynkiem po tym czasie, koordynator projektu mówił: "Wydaje mi się, że zamysł powstania tego centrum był taki, że to będzie finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości przez lata. Taki był chyba cel".

Jednak zgodnie z niezwykle korzystną umową z ministerstwem po roku działalności Profeto mogła dowolnie rozporządzać budynkiem: wynajmować go komercyjnie, wykorzystać do działania mediów katolickich, a nawet sprzedać. W dokumentach sprzed konkursu, do których dotarły służby, budynek pierwotnie miał w nazwie Medialne Centrum Ewangelizacji.