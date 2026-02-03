Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Huhuha, wtedy to dopiero zima była zła

|
Zrzucanie śniegu z ciężarówki do włazu kanalizacyjnego w Krakowie
Budowa wału z bloków śnieżnych, który ma służyć jako ochrona przed nawiewaniem śniegu na tory kolejowe pod Tarnopolem
Źródło: NAC, Światowid
Narzekacie na mróz? 97 lat temu sytaucja była dużo trudniejsza. Z zimna ludziom odpadały uszy. W Tatrach temperatura spadła prawdopodobnie aż do -60 stopni Celsjusza. Gazety pisały o 40-stopniowym mrozie w Krakowie i -36 stopniach Celsjusza w Poznaniu. Zimowa aura powodowała, że kłopoty mieli niemal wszyscy.

Najniższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce - minus 41,1 stopni Celsjusza - odnotowano 17 lutego 2025 roku w stacji pomiarowej w tatrzańskim Litworowym Kotle. Podobną odnotowano w Siedlcach w roku 1940.

Nieoficjalne rekordy padły prawdopodobnie w 1929 roku na Żywiecczyźnie. Mróz sięgał blisko -50 stopni Celsjusza, bo -48 stopni zmierzono w Kąclowej koło Grybowa, -46 stopni w Nowym Targu, a -45 stopni w Rabce. Zdaniem naukowców z projektu mrozowiska.pl, pod kierownictwem doktora Bartosza Czerneckiego, odnotowany w 2025 roku podczas łagodnej zimy w Litworowym Kotle rekordowy mróz, dowodzi, że dawniej panowały w tatrzańskich kotłach warunki jak na Syberii. Według ich wyliczeń, 10 lutego 1929 roku temperatura mogła tam spaść nawet do -60 stopni Celsjusza.

Zima paraliżowała wtedy Polskę. Śnieg w górach spadł już w pierwszej połowie października 1928 roku. W reszcie kraju sypnęło na przełomie listopada i grudnia. Między styczniem a marcem 1929 roku w obszarach nizinnych utrzymywała się kilkudziesięciocentymetrowa warstwa białego puchu.

Kulminacja mrozów nastąpiła w lutym. A wraz z nią kłopoty w całym kraju.

Zrzucanie śniegu z ciężarówki do włazu kanalizacyjnego w Krakowie
Zrzucanie śniegu z ciężarówki do włazu kanalizacyjnego w Krakowie
Źródło: NAC

Szyny nie wytrzymywały temperatur

Tak jak i teraz od mrozu pękały szyny. Jednak nie były to jednostkowe przypadki, a cały ich wysyp. Ruch kolejowy na wielu liniach był wstrzymany.

Ponieważ w czasie kilkugodzinnego nieraz postoju rury do ogrzewania stają się bezczynne, więc publiczność w wagonach marznie straszliwie. Wykorzystali to drobni spekulanci, którzy ciepło ubrani jeżdżą w tych pociągach z wódką i gorącą herbatą w termosie i w czasie nieprzewidzianego postoju sprzedają zmarzniętym pasażerom swój towar po niesłychanie paserskich cenach
"Ilustrowany Kuryer Codzienny" 11 II 1929 r.
Budowa wału z bloków śnieżnych, który miał służyć jako ochrona przed nawiewaniem śniegu na tory kolejowe pod Tarnopolem
Budowa wału z bloków śnieżnych, który miał służyć jako ochrona przed nawiewaniem śniegu na tory kolejowe pod Tarnopolem
Źródło: NAC

Składy w ogóle nie kursowały wokół Lwowa, a tam gdzie docierały zaliczały gigantyczne opóźnienia.

Parowóz TKp 101 na odśnieżonym torze
Parowóz TKp 101 na odśnieżonym torze
Źródło: NAC

"Pociągi pospieszne ze Lwowa i Katowic, które miały nadejść do Warszawy o godz. 7, do godziny 17-tej nie przybyły" - informował 12 lutego "Dziennik Poznański".

Odśnieżanie torów na trasie Lwów - Tarnopol
Odśnieżanie torów na trasie Lwów - Tarnopol
Źródło: NAC

"Wszystkie szyny na torach stacyjnych pokryte są szklistą masą lodu, która powoduje, że koła parowozów i wagonów obracają się w miejscu, nie mogąc ruszyć naprzód" - podawał tego samego dnia "Kurier Poznański".

W Tarnopolu było jak w fortecy. Zaspy były tak wielkie, że miasto zostało dosłownie odgrodzone od reszty świata.

Pług śnieżny na trasie Lwów - Tarnopol
Pług śnieżny na trasie Lwów - Tarnopol
Źródło: NAC

Węgiel utknął w drodze

W kraju brakowało węgla. Kłopot był jednak nie tyle w wydobyciu, co w dostarczeniu go pociągami. "Ceny detaliczne węgla rosną jak na drożdżach" - podawał 11 lutego "Ilustrowany Kurier Codzienny".

Kolejki po węgiel w Krakowie
Kolejki po węgiel w Krakowie
Źródło: NAC
Sprzedaż węgla i drewna opałowego w Krakowie
Sprzedaż węgla i drewna opałowego w Krakowie
Źródło: NAC

Tam, gdzie ludzie mieli czym palić w piecach, palili bezustannie. Rosła liczba pożarów. W Warszawie zaspy były tak wysokie, że strażacy nie widzieli hydrantów. A nawet, gdy już się do nich dokopali, to te i tak były skute lodem. Trzeba było je ogrzać, by w ogóle popłynęła z nich woda... To wymagało czasu. Płomienie nie czekały.

Podobne problemy mieli strażacy w Cieszynie.

Do usuwania śniegu z dróg wysyłano nawet czołgi.

Francuskie lekkie czołgi Renault FT17 podczas odśnieżania drogi
Francuskie lekkie czołgi Renault FT17 podczas odśnieżania drogi
Źródło: NAC

Tragiczny bilans

Mróz zbierał śmiertelne żniwo. W 1929 roku z wychłodzenia zmarło o 25 procent więcej osób niż rok wcześniej.

Na granicy Polski ze Związkiem Radzieckim zamarzł pijany sowiecki pogranicznik. Znaleziono go w pozycji siedzącej z kurczowo przyciśniętym karabinem.

"Z powiatu janowskiego w wojew. lubelskiem dochodzą, wiadomości o zamarznięciu całego obozu cygańskiego, złożonego z 34 osób. Bliższych informacyj brak" - podawał 12 lutego "Kurier Poznański".

Ta sama gazeta informowała kilka dni później o śmierci czteroosobowej rodziny cygańskiej pod Gostyniem (województwo wielkopolskie). "Również koń, należący do cygana, zginął z głodu i mrozu. W pobliskiem Kunowie zmarzło dziecko na ręku żebrzącej matki" - donosił "Kurier Poznański".

Prace przy odśnieżaniu torów kolejowych w Przemyślu
Prace przy odśnieżaniu torów kolejowych w Przemyślu
Źródło: NAC

We Lwowie tylko 11 lutego do pogotowia zgłosiło się dwa tysiące osób z odmrożeniami. "Kto wystawił na ulice nos - doznał odmrożenia (...) Do późnej nocy trwała do Pogotowia rat. istna wędrówka narodów" - pisała lwowska "Chwila". Lekarze mieli tyle zgłoszeń, że zabrakło opatrunków.

"Wczoraj na Chwaliszewie młody chłopak odmroził sobie silnie uszy i wbrew przestrogom obecnych, począł je gwałtownie rozcierać. Nagle, ku przerażeniu świadków odpadła mu górna część prawej małżowiny usznej, a lewa została wskutek silnego masowania 'pęknięta', zwisając tylko na wąskim skrawku ciała" - relacjonował "Dziennik Poznański" 12 lutego.

Ucho - jak podawał tego samego dnia "Ilustrowany Kurier Codzienny" - stracił też taksówkarz, który przywiózł pasażerów z Myślenic na krakowski Rynek. Gdy po dojechaniu do celu poprawiał kołnierz futra, jego ucho zostało na kołnierzu.

Notka o sytuacji w okolicach Tarnopola
Notka o sytuacji w okolicach Tarnopola
Źródło: "Światowid" 10/1929

Niemal w całym kraju odwołano zajęcia w szkołach.

Gazety prześcigały się w opisywaniu, co się dzieje na froncie zimy. Mróz i to utrudniał.

Z powodu katastrofalnych mrozów i zamarznięcia przewodów gazowych, dostarczających niezbędnego gazu dla części urządzeń technicznych drukarni, jesteśmy zmuszeni ograniczyć dziś rozmiary naszego pisma.
"Dziennik Poznański" 13 II 1929 r.

Kłopoty miała także poczta, w związku z awariami sieci telefonicznej.

Nocy dzisiejszej z pośród pięciu istniejących uległy zerwaniu trzy przewody telefon., łączące Poznań z Warszawą, tak, że czynne są tylko dwa. A z Katowicami komunikacja telefoniczna jest zupełnie przerwana.
"Dziennik Poznański" 8 II 1929 r.

W Poznaniu temperatura spadła do -36 stopni Celsjusza, Warta całkowicie zamarzła.

Ruch w porcie od paru tygodni ustał już zupełnie. Trzy szkuty naładowane jęczmieniem 18 grudnia ub. roku zamarzły i stoją do dzisiaj uwięzione w porcie.
"Dziennik Poznański" 8 II 1929 r.
Mężczyzna stojący w zaspie śnieżnej
Mężczyzna stojący w zaspie śnieżnej
Źródło: NAC

Poznań walczył z czasem

Poznaniowi mrozy szczególnie dały się we znaki. W połowie maja miasto miało zorganizować Powszechną Wystawę Krajową. Ogromna wystawa miała podsumowywać 10-lecie odzyskania niepodległości i pokazywać dorobek gospodarczy, kulturalny, naukowy i polityczny kraju, który po 123 latach wrócił na mapy.

Na obszarze trzy razy większym niż dzisiejsze Międzynarodowe Targi Poznańskie zwiedzający mieli zobaczyć wszystko, czym tylko można było się pochwalić: produkowane w kraju samochody, samoloty czy parowozy, maszyny w ruchu, makiety największych inwestycji, produkty spożywcze, sukcesy polskiego rolnictwa, rządu i samorządów oraz wynalazki jak pierwszy polski telewizor czy pierwszy polski policyjny radar.

Ale żeby to zaprezentować, trzeba było wybudować kilkadziesiąt pawilonów. Do tego przebudowywano ulice, dworce, budowano hotel Polonia - największy wtedy w Polsce.

Mróz i śnieg to komplikowały. Wiele prac opóźniano i czekano na poprawę pogody. Robotnicy nie dostawali jednak wolnego - gdy nie mogli pracować na zewnątrz, przenosili się do środka. Posiłkowano się też najnowszymi zdobyczami techniki, na przykład na budowie hotelu Polonia w ruch poszły potężne dmuchawy ocieplające, sprowadzone z Anglii.

Mimo tych wszystkich przeciwności losu, wystawę udało się przygotować na czas.

W Poznaniu zima utrudniała przygotowania do PeWuKi
W Poznaniu zima utrudniała przygotowania do PeWuKi
Źródło: NAC

Raj dla sportowców

Z powodu zimna odwołano łyżwiarskie Mistrzostwa Polski. Ale nie wszystkich siarczysty mróz odstraszał. W Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie. W ponad 30-stopniowym mrozie skakali poprzednicy Adama Małysza i Kamila Stocha.

Gazety pisały o zawodach w Zakopanem
Gazety pisały o zawodach w Zakopanem
Źródło: "Ilustrowany Kurier Codzienny" z 12 lutego 1929 r. / mbc.malopolska.pl

Z kolei w Warszawie 11 lutego, przy 30-stopniowym mrozie, na Wiśle wykuto w lodzie dziurę długą na 30 metrów, szeroką na sześć i głęboką na metr. Na tak przygotowanym "torze" urządzono zawody pływackie, w których uczestniczyło 12 śmiałków.

Statki w zamarzniętym porcie w Gdyni
Statki w zamarzniętym porcie w Gdyni
Źródło: NAC

Zimno nie tylko w kraju

Mrozy dały o sobie znać nie tylko w Polsce. W Wolnym Mieście Gdańsk zamarzł port, a na zatoce w lodzie utknęły dwa duńskie statki. Woda z pękających od mrozu rur wodociągowych podmyła jeden z domów. Mieszkańców trzeba było ewakuować.

Dramatycznie wyglądały też doniesienia z niemieckich wówczas miast. W całej Pile nie było wody. We Wrocławiu od mrozu pękł na całej długości most Wilhelma (dzisiaj Most Grunwaldzki). Natychmiast wyłączono go z użytku.

Auto, które ugrzęzło w zaspach na niemieckim Górnym Śląsku
Auto, które ugrzęzło w zaspach na niemieckim Górnym Śląsku
Źródło: Światowid 9/1929

W Szwarcwaldzie spod śniegu wyłoniło się 100 zamarzniętych sarenek. "Stan zwierzyny spadnie do 50 proc. normalnej ilości" - czytamy w depeszy z 19 marca 1929 roku.

Austriaccy myśliwi wyrażali z kolei obawy, że w niektórych częściach kraju wymrą wszystkie dzikie zwierzęta.

Zapowiadali jeszcze dłuższą "zimę"

Mrozy utrzymywały się przez cały luty i większość marca. Uniwersytet Poznański w kwietniu podsumowywał: temperatura w marcu w Poznaniu wahała się od -15 stopni Celsjusza do 15 stopni. Średnia miesięczna - 1,1 stopnia w plusie. Przez 24 dni w miesiącu występował mróz, przy czym przez sześć dni utrzymywał się całą dobę. Najniższą temperaturę - 19 kresek poniżej zera - odnotowano 3 marca. Śnieg utrzymywał się przez 15 dni.

Przed pierwszym dniem wiosny nadeszło ocieplenie. Ale mróz wrócił jeszcze po Wielkanocy, która przypadała wówczas 31 marca. "W Morskiem Oku 18 st. mrozu" - alarmowało "ABC" 9 kwietnia, podając, że temperatura spadła poniżej zera praktycznie w całym kraju.

Najstarsi górale nie pamiętają takiej zimy w Zakopanem. Nie brak takich, którzy przepowiadają zimę do połowy maja.
"ABC" 8 IV 1929 r.

Te mrożące krew w żyłach prognozy się jednak nie sprawdziły. W połowie kwietnia śnieg stopniał w całym kraju, a "już" w maju można było się cieszyć wiosną.

Opracował: Filip Czekała/ tam

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: NAC

Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózŚniegHistoria
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Nawrocki zawetował "rekordową liczbę ustaw"? Policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2399512237 (1)_1
Duża awaria w Alior Banku
BIZNES
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Szłapka
Kto w zespole do zbadania polskich wątków afery Epsteina? Rzecznik odpowiada
Polska
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Nowy produkt giganta, "panika" na rynku
Łukasz Figielski
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Metamizol, ibuprofen, paracetamol. Dlaczego po leki przeciwbólowe trzeba sięgać ostrożnie?
Piotr Wójcik
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" pozostanie w areszcie
Lublin
fast food shutterstock_1492306919
Naukowcy: przetworzone jedzenie działa jak papierosy. To ukryta epidemia naszych czasów
Anna Bielecka
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
BIZNES
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
METEO
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Media: Jeffrey Epstein miał "sekretne dziecko"
Świat
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
WARSZAWA
Księżna Mette-Marit i jej syn Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Norwegia zdecydowała o dalszym losie monarchii
Świat
WELLS, UNITED KINGDOM - JANUARY 31: UK newspaper front pages including The Sun, The Daily Mail and The Times display stories on the latest Epstein files release
"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu
Monika Winiarska
Kobieta straciła przytomność i nie oddychała. Policjanci ruszyli z pomocą
Kobieta straciła przytomność i nie oddychała. Policjanci ruszyli z pomocą
Białystok
Znęcał się nad ciężarną żoną (zdj. ilus)
Bił, szarpał, dusił ciężarną żonę. 26-latek z zarzutami, ale bez aresztu
Opole
Trzy dni spędził na parkingu w nieogrzanym samochodzie
Ciężarówka od trzech dni stała na parkingu. W środku szron i wyziębiony kierowca pod kocem
Trójmiasto
Emmanuel Macron
"Kraje afrykańskie staną po stronie Francji w razie wojny". Czy to powiedział Macron?
Jakub Zulczyk
imageTitle
"Zasłużył na większy szacunek". Oburzony Ronaldo
EUROSPORT
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański
BIZNES
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany sędzia wjechał autem w żywopłot i uszkodził znak
Katowice
Mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń
Zamiast pieniędzy wyciągnął pistolet gazowy
Poznań
imageTitle
PZPN zerwał współpracę. "Nie możemy na to pozwolić"
EUROSPORT
Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi
Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy
Łódź
Kościół św. Magdaleny, dolina Val di Funes, Włochy
"Zrobić proste selfie i odjechać". Ludzie mają dość
Świat
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
BIZNES
imageTitle
Znokautował milicjanta. "Zrobiono ze mnie bandytę"
EUROSPORT
Michael Pager o klientach salonów medycyny estetycznej 
Komunikat MZ o zabiegach medycyny estetycznej. Lekarze: nie jest przepisem, ale jasną wytyczną
Zdrowie
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica