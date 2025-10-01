Pobicie taksówkarza. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Do zdarzenia doszło pod Poznaniem Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 24 września około godziny 15 na terenie placu jednej z firm w podpoznańskich Żernikach.

- Z relacji świadków wynikało, że dwóch sprawców uderzało kierowcę taksówki pięściami w okolice twarzy, a następnie go podduszali. W wyniku tego zdarzenia 54-letni taksówkarz doznał złamania nosa, licznych otarć i potłuczeń w okolicy twarzy - informuje młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Dodatkowo jeden ze sprawców groził świadkowi, który próbował pomóc pokrzywdzonemu.

Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu Źródło: KMP Poznań

Nie mogą opuszczać kraju

Na miejsce wysłąny został patrol policji, który zatrzymał obu napastników. To 28-letni obywatele Ukrainy. - Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Po czynnościach wykonanych przez policjantów z komisariatu w Kórniku, a także analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego obywatele Ukrainy usłyszeli zarzut pobicia dokonanego wspólnie i w porozumieniu. Jeden z nich odpowie również za kierowanie gróźb karalnych wobec świadka zdarzenia - wyjaśnia Klój.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Podejrzani muszą także wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie kolejno 6 i 7 tysięcy złotych. - Obaj mają zakaz opuszczenia kraju. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd - kończy Klój.