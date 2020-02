Niepełnosprawny skazany za zabójstwo dwóch kobiet. Sąd Najwyższy oddalił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich

"Sąd apelacyjny rzetelnie wskazał, że założenia przedstawiane przez obronę nie znalazły uprawdopodobnienia" - podał w uzasadnieniu orzeczenia sędzia SN Marek Pietruszyński. Jak dodał, sąd apelacyjny w tej sprawie wykazał w sposób jednoznaczny, na podstawie opinii biegłego psychologa, że nie jest możliwe, aby M. "posiadał tak szczegółową wiedzę o zdarzeniu od przesłuchujących go osób, a następnie powtórzył to jako wyuczony tekst, ponieważ nauczenie się takich szczegółów byłoby - z uwagi na stresującą sytuację - niemożliwe nawet dla osoby o przeciętnym intelekcie, a w wypadku oskarżonego, z uwagi na jego upośledzenie umysłowe, które przejawia się m.in. trudnościami w nauce, byłoby tym bardziej niemożliwe".

Zabójstwo sprzed 10 lat

W czerwcu 2015 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok skazujący Piotra M. na 25 lat więzienia za podwójne morderstwo. Był to drugi proces w tej sprawie - poprzednie orzeczenie sądu w Kaliszu, skazujące M. na dożywocie, uchylił sąd apelacyjny, wskazując na nieprawidłowości w ocenie materiału dowodowego. Już po prawomocnym skazaniu M. na 25 lat więzienia do SN trafiła kasacja wniesiona w tej sprawie przez obronę. W 2016 r. SN oddalił tamtą kasację.

RPO: mogło dojść do naruszenia prawa

Według Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nadal było wiele niejasności i powinna być ponownie zbadana. Dlatego do SN trafiła kasacja Rzecznika, który - jako podmiot szczególny - miał prawo ponowić kasację. Zdaniem RPO, wątpliwości budzą na przykład okoliczności, w jakich niepełnosprawny umysłowo M. przyznał się do zbrodni. Według kasacji protokoły przesłuchań M. w charakterze podejrzanego - będące w tej sprawie podstawą najważniejszych, niekorzystnych dla niego ustaleń faktycznych - nie są rzetelnym udokumentowaniem przebiegu tych czynności. Zdaniem Rzecznika mogło dojść do naruszenia prawa podejrzanego do złożenia wyjaśnień w odpowiednich warunkach.