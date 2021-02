Tajemniczy pasażer z pociągu Berlin-Warszawa. Policja poprosiła o pomoc w jego identyfikacji służby 30 państw

Tajemniczy pasażer z pociągu relacji Berlin-Warszawa wciąż pozostaje bezimienny. Tuż po tym, jak policjanci ze Świebodzina (woj. lubuskie) opublikowali jego wizerunek i zdjęcia tatuaży, do komendy wpłynęło kilka zgłoszeń. Policja poprosiła też o pomoc międzynarodową. Zapytania w tej sprawie trafiły do służb w 30 państwach.

Mężczyzna ma około 40-45 lat i 180 centymetrów wzrostu. Waży 80 kilogramów. Jest szczupłej budowy ciała. Ma ciemne, krótkie włosy, brodę i spore zakola. Oczy są koloru niebieskiego, nos falisty. Gdy zabierano go do szpitala, miał na sobie czarną kurtkę, szary golf, kremowe spodnie i brązowe zamszowe buty.

"Na lewym boku od żeber do stopy wytatuowane prostokąty oraz okręgi ciągnące się do lewej stopy" | Lubuska policja

- Ustaliliśmy, że najprawdopodobniej posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim. Poza jedną krótką rozmową w szpitalu o prozaicznych rzeczach, nie udzielił on jednak żadnych informacji – dodaje Ruciński.

Cztery zgłoszenia

Po publikacji tych informacji w mediach do komendy wpłynęło kilka zgłoszeń w tej sprawie. - Za pośrednictwem mediów nasz apel o pomoc w ustaleniu tożsamości tej osoby dotarł do szerokiego grona. Otrzymaliśmy cztery zgłoszenia ze wskazaniami, kim może być ten mężczyzna. Skrupulatnie weryfikujemy jeszcze te informacje. Najprawdopodobniej z porównania cech szczególnych wynika, że to fałszywe tropy. Będziemy szukać dalej. Sprawdziliśmy już europejską bazę osób zaginionych i poszukiwanych, ale tego mężczyzny w niej nie ma – mówi tvn24.pl rzecznik świebodzińskiej policji. - Poprosiliśmy już też o współpracę międzynarodową, skierowaliśmy do służb 30 różnych państw prośbę o to, żeby sprawdzili czy w ich archiwach nie figuruje nieznajomy mężczyzna, którego tożsamość próbujemy ustalić. Do apelu dołączyliśmy jego odciski palców - dodaje Ruciński.