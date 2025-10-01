Rozbój na 14-latku. Bo miał koszulkę klubu sportowego

Kalisz (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

Policjanci ustalili tożsamość osoby, która zaatakowała w Kaliszu 14-latka. Do zdarzenia doszło we wrześniu na schodach przed jednym z pawilonów przy ulicy Polnej. - Wieczorem do dwójki 14-latków podeszło dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich zaatakował 14-latka, uderzając go w twarz. Powodem ataku była koszulka z logo jednego z klubów piłkarskich, w którą ubrany był nastolatek - poinformowała Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Z ustaleń policji wiadomo, że agresor kazał zdjąć 14-latkowi koszulkę. Potem wyszarpał mu ją z ręki i odszedł. Poszkodowany opowiedział o całej sytuacji rodzicom, a ci podjęli decyzję o zawiadomieniu policji. - Okazało się, że sprawca zdarzenia podróżował samochodem. Po sprawdzeniu wielu monitoringów na terenie miasta, ostatecznie udało się wytypować samochód, którym poruszał się sprawca. Młody mężczyzna został zatrzymany w niespełna 48 godzin po złożeniu zawiadomienia przekazała rzeczniczka.

Napastnikiem jest 16-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Nieletni usłyszał już zarzut popełnienia czynu karalnego. Będzie odpowiadał za rozbój. - Materiały tej sprawy już wkrótce zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. Policjanci odzyskali też skradzioną koszulkę, która wkrótce zostanie zwrócona właścicielowi - dodała Jaworska-Wojnicz.