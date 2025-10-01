Na torach zginął człowiek, ruch pociągów wstrzymany

Do zdarzenia doszło w Puszczykowie (Wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około godziny 6:30 służby ratunkowe otrzymały informację o potrąceniu człowieka przez pociąg relacji Poznań-Leszno. Doszło do tego w miejscowości Puszczykowo, około sto metrów od stacji kolejowej Puszczykówko.

Ustalają okoliczności

- Na miejscu policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Czekamy na przyjazd biegłego z zakresu medycyny sądowej. Będziemy wyjaśniać okoliczności przebieg i przyczyny tego zdarzenia - przekazuje młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Około 50 pasażerów pociągu czeka na komunikację zastępczą. Ruch pociągów odbywa się tylko w kierunku Poznania.