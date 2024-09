- Zarządca kamienicy został zobligowany do tego, by przeprowadzić rozbiórkę w ciągu 30 dni - tak tuż po katastrofie budowlanej przy Kraszewskiego 12 mówił mówił Paweł Łukaszewski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

I tę zapowiedź udało się zrealizować. Z kamienicy na Jeżycach została już tylko piwnica. W miarę jak postępowały prace, zmniejszano tzw. "strefę zero", czyli odcinek ulicy, który został zamknięty po pożarze i wybuchu w kamienicy. Teraz to się zmieni. W piątek o godzinie 14 cała ulica Kraszewskiego zostanie otwarta dla ruchu.

Autobusy już wracają, tramwaje jeszcze nie

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poinformował w czwartek, że ruch kołowy na ul. Kraszewskiego między ulicami Słowackiego a Szamarzewskiego ma zostać przywrócony około godz. 14. Na możliwość kursowania tam tramwaju trzeba będzie poczekać do czasu zamontowania słupa trakcyjnego i zdjętej wcześniej sieci. - Po zabezpieczeniu terenu po zburzonej kamienicy od piątku przywrócony zostanie ruch samochodów w obu kierunkach. Autobusy linii nr 164 wrócą na Kraszewskiego wraz z otwarciem ul. Roosevelta. Obecnie służą one do dojazdu do centrum, w rejon mostu Teatralnego i ronda Kaponiera, osobom z rejonu Sołacza – podał ZTM. Na powrót tramwajów na ul. Kraszewskiego trzeba poczekać do czasu zamontowania sieci trakcyjnej. Była ona przymocowana do budynków, w tym tego rozebranego. Teraz na chodniku po przeciwnej stronie ulicy będzie musiał stanąć słup.