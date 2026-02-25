Ktoś wypuścił Bożenkę, apel pracowników zoo

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

O zniknięciu samicy manula poznański ogród zoologiczny poinformował w mediach społecznościowych, załączając zdjęcie Bożenki. "W dniu dzisiejszym z ekspozycji zniknęła samica manula - Bożenka. W trakcie porannego obchodu zauważono, że zostały otwarte pomieszczenia, w których zwierzę przebywało. Z naszych ustaleń wynika, że mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - czytamy w komunikacie na Facebooku. Pracownicy zoo proszą, w przypadku zauważenia zwierzęcia o niezbliżanie się do niego i natychmiastowy kontakt z ogrodem, pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską - 986. To druga taka sytuacja w poznańskim zoo. W 2020 roku uciekł samiec, udało się go złapać w okolicach Jeziora Maltańskiego.

Trwają poszukiwania Bożenki. Manula ktoś prawdopodobnie celowo wypuścił Źródło: ZOO w Poznaniu

Szary dziki kot o gęstym futrze

Manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi. Nie jest zwierzęciem oswojonym, ani udomowionym. W sytuacji stresu może się bronić. Znakiem charakterystycznym Bożenki jest brak lewego oka, które straciła w młodym wieku. "Prosimy o czujność i uważne rozglądanie się w okolicy ogrodu zoologicznego i terenów przyległych. Każda informacja może mieć znaczenie" - zaapelował poznański ogród zoologiczny.