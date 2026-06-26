Poznań Obchody 70. rocznicy Czerwca 1956 r. przeniesione. Winne upały Oprac. Filip Czekała |

Upał groźny dla zdrowia i życia. W "Faktach po południu" o skwarze mówił Tomasz Wasilewski i Piotr Gryglas Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Przez prognozowane na niedzielę ekstremalne upały władze Poznania zdecydowały o przeniesieniu głównej części uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pierwotnie kulminacyjna część obchodów zaplanowana była na zewnątrz, pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r.

Urząd podjął decyzję po naradzie zespołu zarządzania kryzysowego. "Podczas jego posiedzenia omówiliśmy też wiele istotnych kwestii dla funkcjonowania miasta w tym trudnym czasie. Miasto Poznań jest gotowe, podejmiemy szereg działań by ułatwić te dni Poznaniankom i Poznaniakom" - informował zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.

Decyzja o przeniesieniu głównych obchodów do budynku uniwersytetu została zaaprobowana zarówno przez policję, jak i organizacje kombatanckie czy związki zawodowe.

"W niedzielę temperatura w Poznaniu może przekroczyć 39°C, a odczuwalna wartość może wynieść nawet 50-55°C. Czerwiec '56 to zbyt ważna rocznica, żeby ryzykować zdrowiem kombatantów, bohaterów tamtych wydarzeń" - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Najmłodsi żyjący uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. mają 83 lata.

Decyzję o przeniesieniu obchodów z betonowego placu pozbawionego cienia do budynku pochwalił w komentarzu m.in. dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

To na tym placu zwykle odbywały się obchody Źródło zdjęcia: TVN24

Przeniesiony spacer, odwołana rekonstrukcja

Z powodu upałów przeniesiony został sobotni spacer historyczny o Poznańskim Czerwcu'56 organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich. "Spacer, który poprowadzi Karolina Dąbrowska-Wiśniewska zostaje przełożony na piątek 3 lipca o 18.00, zbiórka przy Skwerze Trzech Tramwajarek" - poinformowała Biblioteka Raczyńskich.

Z kolei Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 w Poznaniu poinformowało o odwołaniu rekonstrukcji historycznej przy ul. Kochanowskiego. "Tegoroczna rekonstrukcja miała mieć wyjątkowy charakter. Obok grup rekonstrukcyjnych i uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu i XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu udział w niej mieli wziąć również uczestnicy oraz kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zaangażowanych w rekonstrukcje w szczególności uczestników Czerwca ’56 oraz Państwa – widzów rekonstrukcji – wydarzenie zostanie odwołane" - podano.

Do Poznania przyjedzie Karol Nawrocki

Główne uroczystości odbędą się 28 czerwca w Auli Uniwersytatu im. Adama Mickiewicza. Rozpoczną się o godz. 17.30, a poprzedzi je bezpośrednio uroczysta msza św. w intencji Ofiar Czerwca '56 w kościele oo. Dominikanów (godz. 16).

Dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania Patryk Pawełczak powiedział, że po rekomendacji służb bezpieczeństwa zostanie podjęta ostateczna decyzja o tym, ile osób będzie mogło wziąć udział w uroczystości w uniwersyteckiej auli.

W niedzielnych obchodach rocznicowych mają wziąć udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki i zaproszone trzy głowy państw bałtyckich.

Niedzielne obchody 70. rocznicy tradycyjnie zaczną się o godz. 6 rano złożeniem kwiatów przed bramą Fabryki Pojazdów Szynowych H.Cegielski, skąd w 1956 r. wyruszali strajkujący robotnicy. W kolejnych godzinach delegacje i mieszkańcy będą składać kwiaty i wezmą udział w uroczystościach rocznicowych w różnych miejscach miasta.

Złożą kwiaty w miejscach pamięci

O godz. 8.15 rozpocznie się uroczystość pod tablicą studentów poległych w Czerwcu "56 na Politechnice Poznańskiej (Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5), a niedługo potem - o godz. 8.50 - pod tablicą pamiątkową przy ZNTK S.A (ul. Robocza 4). O godz. 10 kwiaty zostaną złożone pod tablicą na terenie dawnej zajezdni MPK przy ul. Gajowej, skąd uczestnicy uroczystości przejdą na Skwer im. Trzech Tramwajarek przy ul. Dąbrowskiego, by oddać tam należny hołd (godz. 10.45). O godz. 11 rozpocznie się uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r. (ul. Kochanowskiego), a o godz. 11.45 - pod tablicą pamiątkową na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji na tej samej ulicy. Po południu wiązanek nie zabraknie także przy Bramie Głównej H. Cegielski - Poznań S.A. - tam obchody rozpoczną się o godz. 13.15.

28 czerwca 1956 r. robotnicy poznańskich Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas, według ustaleń wciąż trwającego śledztwa, 58 osób, a setki zostało rannych.