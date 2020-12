Kadra szpitala tymczasowego w Poznaniu gotowa do przyjęcia pierwszych pacjentów

Lekarka: "To dla nas duże wyzwanie"

Jak mówi przyszła pracownica placówki, ważne było dla niej, by osobiście odwiedzić wnętrza hal MTP. - Staramy się przejść przez miejsca, w których będziemy pracować: punkty informatyczne, magazyny leków, łóżka na oddziałach, to dla nas duże wyzwanie - wylicza Regina Nowak, lekarka-rezydentka chorób wewnętrznych.

Powstał specjalny zbiornik i lądowisko

Na terenach przyległych do MTP wyznaczono strefę dezynfekcji i ozonowania karetek pogotowia, parking dla kadry szpitala i lądowisko dla powietrznego transportu medycznego. Przy targach zamontowano też zbiornik, do którego cysterny będą transportować tlen medyczny.

Pod koniec listopada szpital przeszedł odbiór i został przekazany lekarzom ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. - To niezwykle doświadczona kadra, gwarantująca wysoką jakość leczenia i odpowiedni standard opieki – mówił wtedy Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski. Dodał, że chętnych do pracy w szpitalu nie brakuje, cały czas zgłaszają się kolejni. - Każda kandydatura jest analizowana przez NFZ, aby te ewentualne rotacje pracowników z innych placówek nie spowodowały problemów kadrowych w tych miejscach. Nie licząc kadry ze szpitali klinicznych, zgłosiło się już ponad 1200 pracowników medycznych, w tym ponad 60 lekarzy o różnych specjalizacjach – podał Mikołajczyk.

Na razie dwie hale

Placówka do użytku będzie oddawana etapami. Na początku otwarte mają zostać dwie pierwsze hale: 8 i 8A ze 150 łóżkami na trzech oddziałach. Włączanie łóżek respiratorowych ma być stopniowe, wraz z pozyskiwaniem kadry anestezjologicznej. W dwóch halach ma być docelowo 597 łóżek z dostępem do tlenu, w tym 48 łóżek intensywnej terapii dla osób wentylowanych respiratorem. We współpracy z PKO BP prowadzone są kolejne działania w hali nr 5, dzięki którym baza dostępnych łóżek zwiększy się o 300. W efekcie szpital tymczasowy będzie dysponował 900 łóżkami. Planowany termin oddania hali nr 5 to koniec grudnia tego roku.

- Jeśli chodzi kwestie, które się wiążą z infrastrukturą, to tutaj nie ma żadnych opóźnień i jeszcze raz chciałbym podziękować zarządowi MTP za profesjonalne podejście, za sprawność. Targi po raz kolejny pokazały naprawdę wzorcową jakość i właściwie mogłyby stanowić przykład dla innych miast w Polsce tego, jak taki tymczasowy szpital należy zrobić w tak krótkim terminie - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Dodał, że dotychczas skompletowana kadra szpitala tymczasowego pozwoli już na to, żeby częściowo obsługiwać ten szpital. - Warunki finansowe, które w tej chwili są oferowane lekarzom, kadrze medycznej, medykom, ratownikom medycznym, one w jakiś sposób zachęcają do pracy w tym szpitalu. Ale też musimy mieć świadomość, że te zachęty i te ewentualne przejścia lekarzy z innych ośrodków, osłabiają tamte placówki – stąd trzeba szukać kompromisu, równowagi. Na dzisiaj – jeśli tego wzrostu zakażeń nie będzie – to jestem dobrej myśli, że ten szpital nie będzie musiał funkcjonować w układzie pełnego obłożenia tej swojej pojemności 900 łóżek, na którą jest przygotowywany – zaznaczył Jaśkowiak. Chętni do pracy w tworzonej placówce wciąż mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej szpitaltargi.pl