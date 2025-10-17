Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Dawna przepompownia idzie pod młotek. "Żal, by niszczała"

|
Budynek trafił na sprzedaż
Wnętrze przepompowni przy ul. Garbary w Poznaniu
Źródło: Filip Czekała/TVN24
Zabytkowy budynek przy ulicy Garbary, w którym mieściła się przepompownia ścieków trafił na sprzedaż. - Jest nam niepotrzebny - przyznaje prezes spółki Aquanet, dodając, że chcą, by teraz "żył i służył mieszkańcom".

Ceglana elewacja i podłużne, mieniące się w słońcu okna to charakterystyczny obrazek północnego odcinka ulicy Garbary. Dawna przepompownia ścieków od dziewięciu lat jest wyłączona z użytkowania.

- Mamy nowy obiekt, który spełnia dokładnie tę funkcję, którą spełniała ta przepompownia. Jest już nam niepotrzebna. Nie wiemy, co tam należałoby zrobić. Nie znamy się na tym, my znamy się na wodzie i na ściekach. W związku z tym chcemy, żeby zagospodarował to ktoś, kto będzie się na tym znał i doprowadzi do tego, że ten obiekt będzie żył i służył mieszkańcom, mamy nadzieję nie tylko Poznania - powiedział Paweł Chudziński, prezes spółki Aquanet.

Front budynku od strony ulicy Garbary
Front budynku od strony ulicy Garbary
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Lata niepowodzeń

Zanim budynek trafił na sprzedaż, Aquanet zamierzał go wynająć, tak, by mieć kontrole nad tym co się z nim będzie działo.

- Różne pomysły chodziły nam po głowie, zresztą nie tylko nam. Chcieliśmy go wynająć długoterminowo, żeby przypadkiem komuś nie wpadł do głowy pomysł, by urządzić tu klub go-go. Co pewien czas pojawiali się zainteresowani, ale jak przychodziło do konkretów, to mówili: "my to weźmiemy, ale za darmo" albo "możemy płacić 5000 złotych miesięcznie". To nie wchodziło w grę. Teraz uznaliśmy, że skoro nie ma chętnych na wynajem, to budynek trzeba sprzedać, bo żal, by stał niewykorzystywany i niszczał - mówi Chudziński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hrabia warzył w nim piwo, potem straszył przez pół wieku. Do browaru ma wrócić życie

Hrabia warzył w nim piwo, potem straszył przez pół wieku. Do browaru ma wrócić życie

Filip Czekała
"Będziecie przyjeżdżać do Poznania zwiedzać Dom Książki"

"Będziecie przyjeżdżać do Poznania zwiedzać Dom Książki"

Budynek z historią

Stara przepompownia przez ponad sto lat służyła poznaniakom. - Zabytkowy budynek przy ul. Garbary to świetny przykład architektury przemysłowej z początku XX wieku. Przepompownię wzniesiono w stylu neogotyckim, powstawała w latach 1907-1909 i funkcjonowała aż do 2016 roku - informuje Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet.

Jej budowa była prowadzona równolegle z pierwszą w mieście oczyszczalnią ścieków, ulokowaną dziś przy ul. Serbskiej.

- Obiekt sam sobie uważamy jest piękny. Oczywiście żal nam trochę, tak, że go sprzedajemy, ale z drugiej strony lepiej go sprzedać i niech będzie w dobrym stanie, niż cieszyć się z budynku, który się starzeje - dodaje Chudziński.

Budynek trafił na sprzedaż
Budynek trafił na sprzedaż
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Budynek przepompowni składa się trzech zespolonych ze sobą hal i przylegającego do nich biurowca. Powierzchnia użytkowa to blisko 2000 metrów kwadratowych, natomiast cała działka obejmuje ponad 3300 metrów kwadratowych.

W środku ściany pokryte są zielono-kremowymi kaflami. Podłogę wypełniają rury i instalacje - te nowy właściciel bedzie mógł zdemontować.

Budynek stoi przy wiadukcie kolejowym, za którym znajdują się już stoki poznańskiej Cytadeli. Na budynku jeszcze nieco ponad dwadzieścia lat temu widać było ślady walk o Poznań w 1945 roku. - Niektóre cegły mają nieco inny odcień niż inne. Wymienialiśmy je w latach dwutysięcznych. Na początku lat dwutysięcznych jeszcze były ślady po kulach - mówi Chudziński.

IMG_1227
Poznań. Aquanet chce sprzedać starą przepompownię
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Budynek znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Działka nie jest obecnie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trwają prace nad jego sporządzeniem. Na tym obszarze przewidywana jest zabudowa usługowa.

"Dobre miejsce na kulturę i działalność społeczną"

Na tyłach budynku znajduje się brzeg Warty. - Nie ma w Poznaniu restauracji, która by miała takie dojście do rzeki... - rzuca Chudziński, który jak przyznaje, z dużym bólem rozstaje się z budynkiem. - Co prawda nie urodziłem się w nim, ale jest mi bardzo bliski - dodaje.

Przepompownia stoi nad Wartą
Przepompownia stoi nad Wartą
Źródło: Aquanet

Sprzedaż budynku nie podoba się przewodniczącemu rady osiedla Stare Miasto - Jestem przeciwny sprzedawaniu budynków miejskich, zwłaszcza, że poznańskie spółki i wydziały wynajmują biura od deweloperów. Przepompownia to dobre miejsce na kulturę i działalność społeczną, zwłaszcza w tej przestrzeni Garbar zawłaszczonej i źle zabudowanej przez deweloperów - podkreśla Tomasz Dworek.

Jedna z hal przepompowni
Jedna z hal przepompowni
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Aquanet chce 13,5 mln złotych

Cena wywoławcza budynku to 13,5 mln złotych. - Nieruchomość sprzedajemy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do 3 listopada oczekujemy na wpłaty wadium i na przedłożenie wymaganych dokumentów, a sam przetarg będzie zorganizowany trzy dni później, czyli 6 listopada - wyjaśnia Anna Barczykowska, kierowniczka działu terenowo-prawnego Aquanetu.

Pieniądze ze sprzedaży trafią do spółki. - Wybudowaliśmy za nasze pieniądze nową przepompownię, po sprzedaży zabytkowego budynku częściowo ta inwestycja nam się zwróci - wyjaśnia Chudziński.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aquanet

Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany
WARSZAWA
Władimir Putin
Czy Putin będzie zatrzymany? "Nie będziemy spekulować"
Świat
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Padaczka nie wyklucza z pracy. To stereotypy odbierają ludziom szansę
Piotr Wójcik
Podkop pod granicą
Tunel na granicy. Odkrycie Straży Granicznej
Białystok
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
METEO
Prokuratura Regionalna w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Były prezydent bez winy, była wiceprezydentka przed sąd
Kraków
EFNI
"Te koncerny urosły na własności intelektualnej, która była w innych rękach"
BIZNES
Piotr Alexewicz
Kim jest Polak, który ma szansę wygrać Konkurs Chopinowski
Maciej Wacławik
Hindusi zatrzymani w Krakowie
Przylecieli do Wiednia, do Polski dostali się przez Słowację
Kraków
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii. Nowe informacje o pasażerach
Świat
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński
Tusk i Kaczyński głosowali "za". Prezes PiS "boleje, że nie cały klub" PiS to zrobił
Polska
7 min
1710_sejm_wita
Burza wokół 10 godzin w pociągu. "Dobra, to skrót myślowy był"
Sejm Wita
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"
BIZNES
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Krótszy czas pracy za te same pieniądze. Duże kontrowersje w sprawie listy
BIZNES
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu
WARSZAWA
pap_20240725_188
Solorz odwołany z rady nadzorczej kolejnej spółki
BIZNES
Policja zatrzymali 58-latka, który żądając pieniędzy groził wysadzeniem domu
Na parapecie zostawił butlę gazową. Zagroził wysadzeniem domu
Katowice
Karol Nawrocki
Oświadczenie majątkowe prezydenta jest, ale jednej rzeczy brakuje
BIZNES
Wołodymyr Żurawlow w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok
Polska
Hiszpańska policja
Dzieło Picassa zaginęło w drodze na wystawę
Świat
Zespół Wilamowice
Prezydent zawetował ustawę. Mamy odpowiedź władz Wilamowic - po wilamowsku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Hulajnoga "zaparkowana" 40 metrów nad ziemią. Jest ruch policji
Kraków
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
FAŁSZSellin o prezydencie: może zamknąć "wszystkie granice". O jednym zapomniał
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kluczowa wygrana Paolini. WTA Finals o włos
EUROSPORT
Stewardessa kazała przesiąść się mężczyźnie, bo miał miejsce obok niepełnoletniego chłopca
Linie lotnicze poprosiły zmarłą stewardesę o dokumenty. Rodzina odesłała akt zgonu
Świat
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
BIZNES
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Ciało kobiety w windzie. Znajomi 27-latki oskarżeni
Kraków
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Talk dla dzieci zanieczyszczony azbestem narażał na raka. Znany koncern pozwany
Zdrowie
Magdalena Andruszkiewicz wróciła z Indii z dwoma złotymi medalami
Udar przed trzydziestką, medal za medalem. "Jak ja bym chciała tańczyć"
Rafał Kazimierczak
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko przyszło na świat na parkingu przed szpitalem
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica