Dawna przepompownia idzie pod młotek. "Żal, by niszczała"

Wnętrze przepompowni przy ul. Garbary w Poznaniu Źródło: Filip Czekała/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ceglana elewacja i podłużne, mieniące się w słońcu okna to charakterystyczny obrazek północnego odcinka ulicy Garbary. Dawna przepompownia ścieków od dziewięciu lat jest wyłączona z użytkowania.

- Mamy nowy obiekt, który spełnia dokładnie tę funkcję, którą spełniała ta przepompownia. Jest już nam niepotrzebna. Nie wiemy, co tam należałoby zrobić. Nie znamy się na tym, my znamy się na wodzie i na ściekach. W związku z tym chcemy, żeby zagospodarował to ktoś, kto będzie się na tym znał i doprowadzi do tego, że ten obiekt będzie żył i służył mieszkańcom, mamy nadzieję nie tylko Poznania - powiedział Paweł Chudziński, prezes spółki Aquanet.

Front budynku od strony ulicy Garbary Źródło: Filip Czekała/TVN24

Lata niepowodzeń

Zanim budynek trafił na sprzedaż, Aquanet zamierzał go wynająć, tak, by mieć kontrole nad tym co się z nim będzie działo.

- Różne pomysły chodziły nam po głowie, zresztą nie tylko nam. Chcieliśmy go wynająć długoterminowo, żeby przypadkiem komuś nie wpadł do głowy pomysł, by urządzić tu klub go-go. Co pewien czas pojawiali się zainteresowani, ale jak przychodziło do konkretów, to mówili: "my to weźmiemy, ale za darmo" albo "możemy płacić 5000 złotych miesięcznie". To nie wchodziło w grę. Teraz uznaliśmy, że skoro nie ma chętnych na wynajem, to budynek trzeba sprzedać, bo żal, by stał niewykorzystywany i niszczał - mówi Chudziński.

Budynek z historią

Stara przepompownia przez ponad sto lat służyła poznaniakom. - Zabytkowy budynek przy ul. Garbary to świetny przykład architektury przemysłowej z początku XX wieku. Przepompownię wzniesiono w stylu neogotyckim, powstawała w latach 1907-1909 i funkcjonowała aż do 2016 roku - informuje Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet.

Jej budowa była prowadzona równolegle z pierwszą w mieście oczyszczalnią ścieków, ulokowaną dziś przy ul. Serbskiej.

- Obiekt sam sobie uważamy jest piękny. Oczywiście żal nam trochę, tak, że go sprzedajemy, ale z drugiej strony lepiej go sprzedać i niech będzie w dobrym stanie, niż cieszyć się z budynku, który się starzeje - dodaje Chudziński.

Budynek trafił na sprzedaż Źródło: Filip Czekała/TVN24

Budynek przepompowni składa się trzech zespolonych ze sobą hal i przylegającego do nich biurowca. Powierzchnia użytkowa to blisko 2000 metrów kwadratowych, natomiast cała działka obejmuje ponad 3300 metrów kwadratowych.

W środku ściany pokryte są zielono-kremowymi kaflami. Podłogę wypełniają rury i instalacje - te nowy właściciel bedzie mógł zdemontować.

Budynek stoi przy wiadukcie kolejowym, za którym znajdują się już stoki poznańskiej Cytadeli. Na budynku jeszcze nieco ponad dwadzieścia lat temu widać było ślady walk o Poznań w 1945 roku. - Niektóre cegły mają nieco inny odcień niż inne. Wymienialiśmy je w latach dwutysięcznych. Na początku lat dwutysięcznych jeszcze były ślady po kulach - mówi Chudziński.

Poznań. Aquanet chce sprzedać starą przepompownię Źródło: Filip Czekała/TVN24

Budynek znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Działka nie jest obecnie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trwają prace nad jego sporządzeniem. Na tym obszarze przewidywana jest zabudowa usługowa.

"Dobre miejsce na kulturę i działalność społeczną"

Na tyłach budynku znajduje się brzeg Warty. - Nie ma w Poznaniu restauracji, która by miała takie dojście do rzeki... - rzuca Chudziński, który jak przyznaje, z dużym bólem rozstaje się z budynkiem. - Co prawda nie urodziłem się w nim, ale jest mi bardzo bliski - dodaje.

Przepompownia stoi nad Wartą Źródło: Aquanet

Sprzedaż budynku nie podoba się przewodniczącemu rady osiedla Stare Miasto - Jestem przeciwny sprzedawaniu budynków miejskich, zwłaszcza, że poznańskie spółki i wydziały wynajmują biura od deweloperów. Przepompownia to dobre miejsce na kulturę i działalność społeczną, zwłaszcza w tej przestrzeni Garbar zawłaszczonej i źle zabudowanej przez deweloperów - podkreśla Tomasz Dworek.

Jedna z hal przepompowni Źródło: Filip Czekała/TVN24

Aquanet chce 13,5 mln złotych

Cena wywoławcza budynku to 13,5 mln złotych. - Nieruchomość sprzedajemy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do 3 listopada oczekujemy na wpłaty wadium i na przedłożenie wymaganych dokumentów, a sam przetarg będzie zorganizowany trzy dni później, czyli 6 listopada - wyjaśnia Anna Barczykowska, kierowniczka działu terenowo-prawnego Aquanetu.

Pieniądze ze sprzedaży trafią do spółki. - Wybudowaliśmy za nasze pieniądze nową przepompownię, po sprzedaży zabytkowego budynku częściowo ta inwestycja nam się zwróci - wyjaśnia Chudziński.

OGLĄDAJ: TVN24 HD