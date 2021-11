CBŚP kontra sutenerzy. Zatrzymane sześć osób, mieli prowadzić 40 agencji towarzyskich

Kobiety ściągali z portali erotycznych

Lider o kilku twarzach

- Grupa cechowała się dużą anonimowością, kładziono nacisk na to, aby kobiety zajmujące się nierządem nie znały się wzajemnie, co było skrupulatnie egzekwowane i miało zapewnić dalsze swobodne działanie. Sam szef grupy posługiwał się wieloma tożsamościami i pseudonimami, przedstawiał się między innymi jako Igor lub Adam K. - tłumaczy Jurkiewicz. W akcję rozbicia grupy zaangażowanych było jednocześnie prawie 140 policjantów. Do zatrzymań doszło pod koniec października.