18-latek w komisariacie policji stracił przytomność i zmarł

18-latek miał być agresywny wobec matki. Kobieta poprosiła o pomoc policję. Funkcjonariusze zabrali nastolatka do komisariatu. Tam zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśnia teraz prokuratura.

18-latek został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do komisariatu. Podczas sporządzania dokumentacji, policjanci zauważyli, że zatrzymany traci przytomność.

W związku z tą sprawą komendant wojewódzki policji nakazał, by oficerowie wydziału kontroli zajęli się tą sprawą. Wezwano również prokuratora. - Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że w późniejszych rozmowach z członkami rodziny 18-latka pojawiły się informacje dotyczące jego kłopotów z sercem. Miał też zażywać substancje psychoaktywne. Ale to na pewno będzie jeszcze weryfikowane. My oczywiście wyłączamy się z tego postępowania - dodaje Borowiak.