Pijany kierowca dachował i uderzył w budynek
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło rano w Poladowie w Wielkopolsce.
"35-letni nietrzeźwy kierujący stracił panowanie nad pojazdem marki Renault. Auto zjechało z drogi, dachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a zatrzymało się dopiero na elewacji budynku" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.
Był pijany
Badanie trzeźwości wykazało, że miał 2,42 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów aż do 2031 roku.
Kierujący trafił do szpitala na badania. Policja nie wie, jak poważnych obrażeń doznał.
Sprawa będzie rozpatrywana w trybie przyspieszonym.
