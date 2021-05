Wyszli z domu i zaginęli. Trwają poszukiwania 13-letniego Filipa i 15-letniego Marka

W Lednie (woj. lubuskie) i okolicach trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców w wieku 13 i 15 lat. Wyszli z domu w poniedziałek około godziny 15 i do tej pory nie wrócili. Zaginionych szuka policja, straż pożarna oraz mieszkańcy. Wykorzystywane są: policyjny śmigłowiec, łodzie motorowe, noktowizory, drony, kamery termowizyjne, psy tropiące oraz quady.

- W nocy z poniedziałku na wtorek wśród policjantów z powiatu zielonogórskiego ogłoszono alarm. Wszystko za sprawą zaginięcia dwóch nastolatków – 13-letniego Filipa Pasiewicza oraz 15-letniego Marka Gawryszaka. Chłopcy około godziny 15 w miejscowości Ledno wyszli z domu przy posesji numer 8 i do chwili obecnej nie nawiązali kontaktu z rodziną – mówi mł. asp. Mateusz Sławek z biura prasowego lubuskiej policji.

- W pobliżu znajdują się akweny wodne, które są sprawdzane przez płetwonurków i specjalne grupy poszukiwawcze straży pożarnej. Funkcjonariusze do działań wykorzystują nowoczesny sprzęt, taki jak łodzie motorowe, kamery noktowizyjne i quady, które ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie. Dzięki dronom i policyjnemu śmigłowcowi, posiadającymi kamery termowizyjne, obszar poszukiwań sprawdzany jest również z powietrza. Wszystko po to, by jak najszybciej odnaleźć zaginionych chłopców – dodaje Sławek.