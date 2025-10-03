Klub żużlowy z Leszna bez prezesa. Stanowisko w sprawie Piotra R.

Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej" Źródło: TVN24

Rada Nadzorcza klubu żużlowego Fogo Unia Leszno poinformowała w piątek (3 października) o zmianach personalnych. Zatrzymany przez służby prezes klubu Piotr R. miał złożyć rezygnację ze sprawowania funkcji prezesa. Krótki komunikat w tej sprawie pojawił się na platformie X.

"Rada Nadzorcza informuje, że otrzymała pisemną rezygnację Piotra R. z funkcji Prezesa Zarządu Unia Leszno S. A z dniem 1. 10.2025. Rezygnacja została przyjęta" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Jednocześnie poinformowano, że 6 października 2025 o godzinie 10 w siedzibie klubu odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej. "Zostaną podjęte decyzje dotyczące wyboru nowego Zarządu Unia Leszno S.S.A. " - wskazano.

Poważne zarzuty i areszt

Piotr R. to również prezes firmy zajmującej się odpadami - wraz z Anną D., i dziewięcioma innymi osobami zostali zatrzymani na terenie Wielkopolski w ramach śledztwa dotyczącego "mafii śmieciowej".

Tą sprawą zajmują się dziennikarze "Superwizjera". Portal tvn24.pl pierwszy poinformował o ich dotychczasowych ustaleniach oraz zatrzymaniach podejrzanych osób.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa w czwartek, Piotrowi R. oraz Annie D., prokurentowi spółki, przedstawiono "zarzuty dotyczące kierowania, zaś pozostałym podejrzanym zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami, w tym o właściwościach szczególnie niebezpiecznych, rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych dla środowiska".

Zarzuty obejmują okres działania grupy od dnia 9 stycznia 2020 roku do września 2025 roku. Według śledczych, grupa działała na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Piotra R. i Anny D. środek zapobiegawczy i aresztował ich na trzy miesiące.