Przyszła do szpitala z ostrym narzędziem. Uszkodziła drzwi i kilka aut

Niebezpieczna sytuacja w szpitalu w Kępnie. Około godz. 3.30 dyżurny tamtejszej komendy otrzymał zgłoszenie od personelu lecznicy. Wynikało z niego, że na teren placówki weszła i awanturowała się młoda kobieta z nożem w ręku. Na miejsce ruszył patrol, ale kobieta zdołała uciec przed przyjazdem funkcjonariuszy.

- Policjanci ustalili, że tą młodą kobietą jest znana im z wcześniejszych interwencji 19-letnia mieszkanka Kępna. Z relacji personelu szpitala wynikało, że 19-latka przyszła na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ szukała swojej matki. Jej zachowanie wskazywało na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - przekazała młodsza aspirant Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Kobieta miała wpaść w złość, gdy personel poinformował ją, że poszukiwanej przez nią matki nie ma w placówce. - Sama zaczęła jej szukać po oddziałach szpitalnych. Po chwili uciekła ze szpitala, uszkadzając przy tym drzwi i siłownik otwierający. Kobieta uszkodziła także, poprzez wgniecenie karoserii, dwa samochody zaparkowane przed szpitalem - dodała Wylęga.

Z ustaleń policjantów wynika, że faktycznie miała przy sobie scyzoryk jednak nikogo nie zraniła i nikomu nie groziła. Na razie 19-latka nie została zatrzymana. Trwają czynności w tej sprawie.

