Natalia bała się o życie, przed śmiercią zostawiła ważną wskazówkę

Benedyktyńska robota - tak o rozwiązaniu zagadki śmierci 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem mówi dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Żytnicki, który dotarł do ustaleń śledczych. Według niego kobieta przed śmiercią zostawiła wskazówkę, według której jeśli coś miałoby się jej stać, o zbrodnię należy podejrzewać jej męża. W trakcie pracy nad sprawą funkcjonariusze usypiali czujność mężczyzny, zarządzając poszukiwania w zupełnie innym miejscu niż to, w którym pracowali śledczy.

Natalia przed śmiercią zostawiła wskazówkę

Wielkopolscy policjanci dotarli też do koleżanki kobiety, która pracowała z nią w centrum Poznania. - Okazało się, że pani Natalia przed śmiercią zostawiła w biurze dwa dokumenty: kopertę z testamentem, w którym wszystko zapisuje swojemu 10-letniemu synowi, a męża pomija. Zostawiła również drugą kartkę, w której napisała, że jeżeli coś jej się stanie, to należy podejrzewać męża - zrelacjonował dziennikarz.

- Policja wykonała ogromną pracę, docierając do tych wszystkich nagrań, i dzięki temu udało się wypatrzeć na nich samochód należący do pani Natalii, który około godziny 2 w nocy jedzie w kierunku Jeziora Kowalskiego - podkreślił Żytnicki.

Usypiali czujność męża 39-letniej Natalii

Na tym etapie funkcjonariusze wiedzieli już, że 60-latek kłamie. Podejrzewali, że zamordował swoją żonę. W związku z wysokimi temperaturami musieli działać szybko, by zabezpieczyć do badań ciało 39-latki i ustalić przyczynę zgonu. Zwłoki z widocznymi oznakami duszenia udało się odnaleźć w piątym dniu poszukiwań. Niedługo potem zatrzymali mężczyznę.

- Policjanci składali ten obraz z bardzo małych puzzelków. Udało się ustalić, że w nocy, kiedy mężczyzna zamordował swoją żonę, wywiózł do lasu i tam porzucił, rano pojechał do miejscowej piekarni po bułki. Co charakterystyczne, ekspedientki pamiętały go jako stałego klienta, że bywał niemiły, opryskliwy, wybrzydzający, a tego dnia zachowywał się zupełnie inaczej. Był rozluźniony, bardzo miły, bardzo uśmiechnięty. To też była poszlaka - zaznaczył Żytnicki.