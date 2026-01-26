Auto zamienił na łyżwy. "Droga była idealna, jak na lodowisku"

Ostatni odcinek do pracy pokonał na łyżwach Źródło: FB/ EKG AUTO SERWIS

Są tacy, którzy świetnie odnaleźli się w tej zimowej aurze. Do tego grona na pewno należy Przemysław Kosiak z Lubonia (Wielkopolska). W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać, jak wjeżdża na łyżwach na firmowy parking.

"Pozdrawiamy z lodowego Wysogotowa. Przemo pokazuje, że można wszystko" - tak opisano wideo na profilu "EKG Auto Serwis". Podczas nagrania pojawia się również dopisek: "Można się nie spóźnić do pracy? Można".

Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach Źródło: FB/EKG AUTO SERWIS

"Droga była idealna"

Pan Przemysław przekonuje, że nie planował dziś jeździć na łyżwach. Do pracy zwykle dojeżdża autem z Lubonia do Wysogotowa. Decyzję podjął w drodze. - Przy tych warunkach atmosferycznych akurat miałem łyżwy w samochodzie, a pomysł pojawił się spontanicznie. Z Lubonia na poznańskie Junikowo dojechałem autem. Stamtąd już na łyżwach - powiedział pan Przemysław w rozmowie z tvn24.pl.

Jak mówi, warunki są idealne. - Niecałe 15 minut mi to zajęło. Droga była idealna jak na lodowisku i to przez cały ten odcinek. Nie było miejsca bez lodu. Z powrotem to jeszcze zobaczę jak będzie. Jak się nie da, to najwyżej jakoś inaczej dojadę - dodał.

"5,8 za styl"

Internauci docenili inwencję twórczą pana Przemysława. Nagranie, na którym jeździ na łyżwach, ma już blisko 10 tysięcy polubień. Pojawiło się również wiele pozytywnych komentarzy. "A ja dziś się zastanawiała, czy jest jakaś osoba która jeździć na łyżwach do pracy i proszę widzę pierwszego kandydata" - skomentowała Natalia.

Nie brakowało i takich, którzy z humorem odnieśli się do tego krótkiego popisu na parkingu. "5.8 za styl, 0.2 odjąłem za błędy w równowadze” - napisał Marek.

IMGW ostrzega

Od rana w poniedziałek w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź. Ponadto w dziewięciu województwach obowiązuje alert RCB ostrzegający przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. O sytuacji informujemy w TVN24 i tvn24.pl.

