Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Auto zamienił na łyżwy. "Droga była idealna, jak na lodowisku"

Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Ostatni odcinek do pracy pokonał na łyżwach
Źródło: FB/ EKG AUTO SERWIS
To była spontaniczna decyzja. Jechał do pracy autem do Wysogotowa (Wielkopolska), zdecydował, że ostatni odcinek dojedzie na łyżwach. Film, na którym jedzie na łyżwach przez parking, zrobiło furorę.

Są tacy, którzy świetnie odnaleźli się w tej zimowej aurze. Do tego grona na pewno należy Przemysław Kosiak z Lubonia (Wielkopolska). W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać, jak wjeżdża na łyżwach na firmowy parking.

"Pozdrawiamy z lodowego Wysogotowa. Przemo pokazuje, że można wszystko" - tak opisano wideo na profilu "EKG Auto Serwis". Podczas nagrania pojawia się również dopisek: "Można się nie spóźnić do pracy? Można".

Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Źródło: FB/EKG AUTO SERWIS

"Droga była idealna"

Pan Przemysław przekonuje, że nie planował dziś jeździć na łyżwach. Do pracy zwykle dojeżdża autem z Lubonia do Wysogotowa. Decyzję podjął w drodze. - Przy tych warunkach atmosferycznych akurat miałem łyżwy w samochodzie, a pomysł pojawił się spontanicznie. Z Lubonia na poznańskie Junikowo dojechałem autem. Stamtąd już na łyżwach - powiedział pan Przemysław w rozmowie z tvn24.pl.

Jak mówi, warunki są idealne. - Niecałe 15 minut mi to zajęło. Droga była idealna jak na lodowisku i to przez cały ten odcinek. Nie było miejsca bez lodu. Z powrotem to jeszcze zobaczę jak będzie. Jak się nie da, to najwyżej jakoś inaczej dojadę - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chodniki zamieniły się w lodowiska

Chodniki zamieniły się w lodowiska

Tir wjechał w kwiaciarnię. "W sekundę zmiótł mój azyl"

Tir wjechał w kwiaciarnię. "W sekundę zmiótł mój azyl"

"5,8 za styl"

Internauci docenili inwencję twórczą pana Przemysława. Nagranie, na którym jeździ na łyżwach, ma już blisko 10 tysięcy polubień. Pojawiło się również wiele pozytywnych komentarzy. "A ja dziś się zastanawiała, czy jest jakaś osoba która jeździć na łyżwach do pracy  i proszę widzę pierwszego kandydata" - skomentowała Natalia.

Nie brakowało i takich, którzy z humorem odnieśli się do tego krótkiego popisu na parkingu. "5.8 za styl, 0.2 odjąłem za błędy w równowadze” - napisał Marek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej

Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej

METEO
Gołoledź na lotnisku. Samolot z pasażerami przekierowano do innego miasta

Gołoledź na lotnisku. Samolot z pasażerami przekierowano do innego miasta

Kujawsko-Pomorskie

IMGW ostrzega

Od rana w poniedziałek w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź. Ponadto w dziewięciu województwach obowiązuje alert RCB ostrzegający przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów. O sytuacji informujemy w TVN24 i tvn24.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej
METEO
Gołoledź na ulicach Poznania
Chodniki zamieniły się w lodowiska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach. Z powodu pogody
Szczecin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB/EKG AUTO SERWIS

Udostępnij:
TAGI:
Zimapogoda
Czytaj także:
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
W klapkach przyjechał złożyć zawiadomienie. Zbadali go alkomatem
Łódź
imageTitle
Polska pierwszy raz wystawi pełną olimpijską drużynę
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Sikorski u Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Australian Open?
EUROSPORT
Elbląg. Autobus miejski w rowie
Autobus miejski w rowie, są poszkodowani
Elbląg
Konkubent matki podejrzany o przemoc wobec dziecka
Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia
Trójmiasto
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej
To "najbardziej niebezpieczni uczestnicy ruchu drogowego". Żurek zapowiada "reakcję państwa"
Polska
Sierżant Justyna Kryszak, tubiska Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Wojskowa tubistka z hitem Finału WOŚP. Wcześniej zagrała w przeboju Rosalii
Ewa Żebrowska
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
WARSZAWA
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas kąpieli stracił przytomność
Wrocław
imageTitle
Kompromitacja Polaków. "Wyglądali jak nowicjusze"
EUROSPORT
shutterstock_1411337372
Poczta Polska z blisko milionową karą
BIZNES
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?
BIZNES
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
METEO
Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Jedne trzymane były na krótkich łańcuchach, inne stały w ciemnościach
Białystok
shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
BIZNES
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcanie się nad kotami i fikcyjne zbiórki
Wrocław
Wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem
Samochód obrócił się na autostradzie, cztery osoby poszkodowane
Kraków
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Wyłudzone pieniądze lokowali głównie w kryptowalutach
Łódź
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem
METEO
imageTitle
Gwiazda norweskich skoków nie jedzie na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Sinner gładko ograł przyjaciela. "To komplikowało sprawę"
EUROSPORT
Alex Pretti otoczony przez funkcjonariuszy
Analiza nagrań zabójstwa sekunda po sekundzie. Co stało się w Minneapolis?
Świat
Jadwiga Żak-Stewart
Zmarła najstarsza Polka
Polska
imageTitle
Szok w Warszawie. Trener zrezygnował z pracy w ekipie wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł jeden z najważniejszych działaczy polskiego kolarstwa
EUROSPORT
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem
"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica