Wizyty lekarskie, których nie było i kilkadziesiąt dzieci z tą samą diagnozą

Wpisy w IKP również na kontach uczniów szkoły

Prokuratorskie postępowanie

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie, która prowadzi postępowanie pod kątem oszustwa. - Postępowanie w tej sprawie toczy się przedmiocie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w okresie od co najmniej 2022 roku do listopada 2024 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podmiotu w postaci wielkopolskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, poprzez wprowadzenie w błąd w ten sposób, iż do systemu informatycznego pacjenta wprowadzono nieprawdziwe informacje w związku z zawartą przez wskazaną placówkę przedszkolną z centrum medycznym Log-Med umowy o współpracy w ramach realizacji świadczeń w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - informuje prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie. Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia. Śledczy ustalają też, czy nie doszło do wyłudzenia pieniędzy publicznych, za to przestępstwo grozi do 6 lat więzienia.