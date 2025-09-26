W Poznaniu uruchomiono poradnię niepowodzeń położniczych

Logo strona główna
Od piątku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu działa poradnia niepowodzeń położniczych. Ma ona służyć pacjentkom, które utraciły więcej, niż jedną ciążę. W poradni pacjentki mają uzyskać odpowiedź, czy będą mogły starać się o kolejne dziecko i jaką terapię powinny podjąć.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka szpitala Małgorzata Kolczyńska, poronienia nawracające, definiowane jako utrata dwóch lub więcej kolejnych ciąż klinicznych przed 22. tygodniem, dotykają około 1-2 proc. par starających się o dziecko. - Stanowią one złożony problem medyczny wymagający specjalistycznego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Opieka w poradni niepowodzeń położniczych jest miejscem, gdzie staramy się odpowiedzieć na nurtujące pacjentki pytania: dlaczego doszło do utraty ciąży, czy będę mogła mieć dziecko, jakie mam wykonać badania, czy jest jakieś leczenie, które zlikwiduje przyczynę? – przekazała rzeczniczka. Dodała, że nowa poradnia uzupełnia ofertę szpitala kierowaną do par, które mierzą się z problemami związanymi z płodnością.

Usłyszeć mama, tata
Wspierają pary, które starają się o potomstwo

Placówka realizuje program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Ma na celu wsparcie par w staraniach o potomstwo poprzez kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności. Jest on finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Program skierowany jest do par pozostających w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, które są pełnoletnie, przez ostatni rok bezskutecznie starały się o ciążę, nie były wcześniej diagnozowane pod kątem niepłodności i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Rejestracja do programu odbywa się w Uniwersyteckim Centrum Leczenia Niepłodności

