W Poznaniu uruchomiono poradnię niepowodzeń położniczych

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka szpitala Małgorzata Kolczyńska, poronienia nawracające, definiowane jako utrata dwóch lub więcej kolejnych ciąż klinicznych przed 22. tygodniem, dotykają około 1-2 proc. par starających się o dziecko. - Stanowią one złożony problem medyczny wymagający specjalistycznego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Opieka w poradni niepowodzeń położniczych jest miejscem, gdzie staramy się odpowiedzieć na nurtujące pacjentki pytania: dlaczego doszło do utraty ciąży, czy będę mogła mieć dziecko, jakie mam wykonać badania, czy jest jakieś leczenie, które zlikwiduje przyczynę? – przekazała rzeczniczka. Dodała, że nowa poradnia uzupełnia ofertę szpitala kierowaną do par, które mierzą się z problemami związanymi z płodnością.

Wspierają pary, które starają się o potomstwo

Placówka realizuje program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Ma na celu wsparcie par w staraniach o potomstwo poprzez kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności. Jest on finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Program skierowany jest do par pozostających w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, które są pełnoletnie, przez ostatni rok bezskutecznie starały się o ciążę, nie były wcześniej diagnozowane pod kątem niepłodności i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Rejestracja do programu odbywa się w Uniwersyteckim Centrum Leczenia Niepłodności