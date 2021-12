Podczepili do pontonu i odholowali na brzeg. Nurkowie usunęli z jeziora bombę lotniczą z czasów II wojny światowej

Nurkowie-minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu pojawili się w Chybach (woj. wielkopolskie) już w niedzielę. Wszystko po to, by przeprowadzić rekonesans obiektu, który znajdował się w Jeziorze Kierskim.

Jak poinformował porucznik Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, ustalono, że w jeziorze znajdowała się niemiecka bomba lotnicza Sd-70 z czasów II wojny światowej. - To bomba służąca do niszczenia siły żywej, obiektów oraz sprzętu wojskowego. Jest to obiekt o cylindrycznym kształcie i długości metra. Masa materiałów wybuchowych w tej bombie to 24 kilogramy. To obiekt o dużej sile działania. Pole rażenie w przypadku wybuchu to 240 metrów - powiedział chorąży marynarki Michał Jodłoski, dowódca 41. zespołu rozminowania Grupy Nurków Minerów ze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.