Bociany poleciały do Afryki z kamerami. Mamy zdjęcia, które "zrobiły"

Małe, niepozorne urządzenie i czarne szeleczki - w takie "pakiety startowe" ornitolodzy i inżynierowie wyposażyli dziesięć młodych bocianów z Opolszczyzny. Tegoroczne pisklęta od kilku tygodni są już w swojej pierwszej podróży do Afryki. Na ich barkach spoczywają kamery lżejsze niż śliwka. Lecą z nimi także nadzieje badaczy, którzy chcą wiedzieć, gdzie kierują się bociany i co widzą po drodze. Zobacz pierwsze zdjęcia prosto z bocianich pleców. Artykuł dostępny w subskrypcji
- Jak wejdziemy do pokoju i już jesteśmy przekonani, że odkryliśmy wszystkie jego zakamarki, to okazuje się, że są tam jeszcze inne drzwi, które też musimy sprawdzić. I tak właśnie jest z bocianami. To gatunek bardzo dobrze poznany, ale dzięki temu, że dużo o nim wiemy, możemy zadawać mnóstwo kolejnych, bardziej szczegółowych pytań - mówi tvn24.pl ornitolog prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.