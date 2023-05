Zgubił obrączkę zaraz po ślubie. Wróciła do niego po 23 latach

Sprzątali las na terenie Leśnictwa Żółwin koło Bydgoszczy. Szukali gwoździ rozrzuconych na drodze jako pułapki na kierowców. Na koniec "machnęli" sprzętem metr od drogi i znaleźli obrączkę, którą leśniczy zgubił 23 lata temu.

Leśniczy Adam Kata poprosił Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo" o posprzątanie lasu. Chodziło o 1800 hektarów na terenie Leśnictwa Żółwin podległemu Nadleśnictwu Bydgoszcz.

- Jakiś samarytanin wysypał gwoździe na drodze - mówi Kata.

Gwoździe były ręcznie przyspawane do podkładek, tak, by stały ostrzem do góry i wbijały się w koła. Leśniczy jest przekonany, że "samarytaninowi" chodziło o walkę z prostytucją - klienci kobiet zarabiających w ten sposób mają je wozić do lasu w Żółwinie. Po lesie jeżdżą nielegalnie także amatorzy quadów i motorów crossowych.

Kata przyznaje, że to uciążliwe, ale ofiarą pułapek padał także on w czasie pracy oraz rowerzyści.

Gwoździe na podkładkach rozsypane w lesie Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo"

Znaleźli dużo złomu, spinek, monet

Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo" na co dzień zajmuje się poszukiwaniem skarbów historycznych. Mają do tego odpowiednie narzędzia, a przed wyruszeniem w teren zdobywają zgody konserwatora zabytków.

Sprzęt do szukania skarbów Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo"

W trakcie sprzątania lasu w Żółwinie w sobotę znaleźli dużo złomu, spinek do włosów, monety z okresu II wojny światowej, nic cennego dla historyków. Ale - przez przypadek - także ważną pamiątkę leśniczego Katy.

Skarby znalezione w lesie w Żółwinie Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo"

Obrączka była za luźna

- Krótko po ślubie wyjechałem do Niemiec do pracy przy szparagach - Adam Kata wspomina zdarzenia sprzed 23 lat. - To była ciężka praca. Góry, przy granicy z Austrią, człowiek mniej jadł, inne jedzenie, wypocił się i po trzech tygodniach schudłem 15 kilogramów. Pies mnie nie poznał. Mówili, że mogłem schować się za szpadel.

Efekt? Założona na palec obrączka zrobiła się luźna. Po powrocie do pracy w polskim lesie Kata ściągnął z prawej ręki rękawicę, a wraz z nią, niechcący, obrączkę. Machnął rękawicą i było po wszystkim. Od razu się zorientował, co zgubił i rzucił się do szukania, ale na próżno. Dwa miesiące szukał, zanim odpuścił.

Teraz po 23 latach rzucił żartem do ludzi z "Bractwa", że może znajdą jego obrączkę. Nikt nie wierzył, że to się uda.

Obrączka znaleziona w lesie po 23 latach od zgubienia Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo"

Teraz palec jest za gruby

- Czasami szukaliśmy na prośbę obrączek. Ale w przydomowym ogródku. Znaleźć coś takiego na 1800 hektarach lasu po 23 latach od zgubienia to się w głowie nie mieści, to musi być fuks - mówi Piotr Glimasiński z "Bractwa". - Gdy już mieliśmy wchodzić z lasu, kolega Marek Strzyżewski machnął sprzętem metr od drogi, a potem podniósł ręce do góry i coś do nas krzyczał. Pobiegliśmy.

Okazało się, że była to obrączka leśniczego. Już nie wchodzi na palec. Kata wrócił do wagi z czasów ślubu, ale jego prawa dłoń powiększyła się od pracy w lesie.

Pan Marek znalazł przez przypadek obrączkę pana Adama Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne "Bractwo"

