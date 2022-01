Zabił sześć królików. Policja: na złość byłej partnerce

42-letni mieszkaniec Pomorza odpowie za zabicie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Jak informuje policja, mężczyzna - na złość byłej partnerce - zabił należące do niej króliki domowe. Teraz grozi mu pięć lat więzienia.

Jak informuje pomorska policja, 17 stycznia przed południem do komendy w Wejherowie zadzwoniła kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy, że jej były partner przyszedł do niej i po kłótni, gołymi rękoma, zabił sześć należących do niej królików domowych. Po wszystkim uciekł.