Podjechali lawetą i ukradli 63-letnie auto

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad miesiąc. Mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że w mieście - od początku wojny - zginęło ponad sto osób. Życie straciło także czworo dzieci, a 16 kolejnych przebywa w szpitalach. Kliczko podał także, że nie można zidentyfikować 20 ciał ofiar. Wcześniej tego dnia mer podkijowskiego Irpienia przekazał, że jego miasto zostało wyzwolone. Zastrzegł przy tym, że mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów, bo jest to niebezpieczne. Jak powiedział, "miasto będzie jeszcze celem ataków". Informacje te czekają na potwierdzenie niezależnych mediów. Dzisiaj rozpoczęła się kolejna tura negocjacji ukraińsko-rosyjskich, która ma potrwać do środy. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.