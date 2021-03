Stali w korku, gdy uderzyła w nich ciężarówka. W płomieniach zginęło sześć osób, w tym troje dzieci

Kierowca tira, który wjechał w stojące w korku samochody na autostradzie A6 usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności. W wyniku zderzenia auta stanęły w ogniu. Zginęło sześć osób, w tym rodzice z trojgiem dzieci. 22 osoby zostały ranne.

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie karambolu na A6, do którego doszło 9 czerwca 2019 roku. Zderzyło się wtedy sześć aut osobowych i ciężarówka. Samochody stanęły w ogniu, zginęło sześć osób.

Kierowca tira, który wjechał w auta usłyszał wyrok sześciu lat więzienia. Ma też 10-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Musi również zapłacić zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 5 tysięcy do 15 tysięcy złotych.

- Sprowadził z zamiarem ewentualnym katastrofę w ruchu lądowym, albowiem w tym dniu prowadził ciągnik siodłowy wraz naczepą wbrew obowiązującemu - ze względu na trwające święto Zielone Świątki - zakazowi poruszania się takimi pojazdami - przekazał sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Dodał, że kierowca spowodował wypadek "poprzez niewłaściwą obserwację przedpola jazdy i niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów oraz niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze".

- Co doprowadziło do zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu 22 osób znajdujących się w pojazdach i uczestniczących w katastrofie i nieustalonej liczbie osób znajdujących się w pojazdach przejeżdżających autostradą A6 obok katastrofy w chwili jej powstania. W następstwie czego doszło do zderzenia się pojazdów a w konsekwencji śmierci sześciu osób oraz powstania u kilku innych ciężkich obrażeń ciała - poinformował Tomala.

Wyrok nie jest prawomocny.

"Nie dopatrzył sytuacji na drodze"

Na początku procesu - w listopadzie 2020 roku - Patryk Zbroja, obrońca kierowcy, podkreślał, że oskarżony przyznaje się częściowo do zarzucanego mu czynu – według jego relacji spowodował wypadek, ale nie zrobił tego umyślnie, co zarzuca mu prokuratura. – Nie dopatrzył panującej na drodze sytuacji. To była chwila, która może zaważyć na całym jego życiu – mówił wtedy Zbroja.

Adwokat Zbroja: mój klient nie działał umyślnie 19.11 | "Będziemy wnioskować o pełen wymiar kary" – zapewnia pełnomocnik mężczyzny, który stracił rodzinę w trakcie karambolu na A6 pod Szczecinem. Kierowca ciężarówki, który staranował stojące w korku auta, stanął dziś po raz pierwszy przed sądem. Odpowie za spowodowanie śmierci sześciu osób. tvn24

"To był straszny widok"

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 9 czerwca 2019 roku po godzinie 13 na jezdni w kierunku Świnoujścia, między węzłami Kijewo i Dąbie na trasie A6. W tym miejscu ze względu na trwające prace przebudowy tego odcinka drogi tworzą się notorycznie zatory drogowe – szczególnie w czasie wakacji. W auta stojące wówczas w korku wjechał z impetem samochód ciężarowy. Samochody stanęły w ogniu.

Karambol pod Szczecinem skończył się tragicznie tvn24

Pięć z sześciu ofiar śmiertelnych to pasażerowie jednego samochodu osobowego – członkowie rodziny ze Stargardu. Troje z nich to dzieci. Konieczne było zlecenie badań genetycznych wszystkich tych osób, by potwierdzić ich tożsamość.

W wypadku zginęła babcia, mama i trójka dzieci: dwie dziewczynki i chłopiec. Dziewczynki były uczennicami Szkoły Podstawowej numer 3 w Stargardzie. Chłopiec miał od września 2019 roku uczęszczać do oddziału zerowego.

Szósta ofiara śmiertelna to kierowca innego auta. Jechał on z żoną i dziećmi. Kobietę i dzieci uratował pan Andrej – świadek zdarzenia, który jechał za ciężarówką, która staranowała pojazdy.

Pan Andrej opisuje, że chwycił gaśnicę i ruszył na pomoc. Nie mógł otworzyć drzwi, więc wybił szybę. – Kobietę i dzieci udało mi się wyciągnąć, mężczyzny nie zdołałem uratować – opowiadał w rozmowie z reporterami TVN24. – To był straszny widok – przeżywał.

Ukrainiec, który uratował 4 osoby na A6, dostał polskie obywatelstwo (materiał z listopada 2019 roku) To była ekstremalnie niebezpieczna sytuacja - auta płonęły, a środku byli ludzie. Andriej Sirowatski uratował dwie kobiety i dwoje dzieci. Pięć miesięcy po tragicznym karambolu na A6 pod Szczecinem ten ukraiński kierowca i jego najbliższa rodzina dostali polskie obywatelstwo. Fakty TVN

22 osoby poszkodowane

W sumie cztery ranne osoby trafiły do szpitali w Szczecinie. W najcięższym stanie była kobieta, która miała obrażenia klatki piersiowej, kręgosłupa oraz głowy.

O fatalnych skutkach karambolu mówiła w TVN24 Paulina Targaszewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. – W sumie w zdarzeniu uczestniczyły 22 osoby, sześć osób zmarło na miejscu, cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali, pozostałe dwanaście zostały przebadane przez ratowników medycznych i ich zdrowiu nic nie zagraża – przekazała. – Wśród tych 12 osób, którym nic się nie stało, było siedmioro dzieci – poinformowała Targaszewska.

Kierowca tira został zatrzymany przez policję tuż po zdarzeniu. W jego krwi nie wykryto alkoholu ani innych środków odurzających.

Tragiczny wypadek na autostradzie, potem kolejny po drugiej stronie 9.06| Najpierw karambol i tragiczny pożar, potem wypadek na drugiej jezdni. Na autostradzie A6 pod Szczecinem zderzyło się sześć aut i ciężarówka, a później jeszcze dwa osobowe. Pierwsze zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24. tvn24

Autor:MAK/gp

Źródło: TVN24