Szkoły sportowe szykują się na nowy rok w cieniu pandemii. "Robimy wszystko, by pogodzić ten ogień i wodę"

To nie były normalne wakacje dla kadry nauczycielskiej Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. Jak przypomina dyrektor placówki Izabela Kaczór-Olech, rekrutacja do szkoły została przesunięta i kiedy się zakończyła, trzeba było zacząć przygotowywać się na nowy rok szkolny.

"Pewna sprzeczność"

- Tutaj jest pewna sprzeczność, ponieważ minister edukacji mówi: dystans, mówi: brak kontaktu, ale nikt nam nie odwołał programu szkolenia sportowego – mówi Kaczór-Olech. Teraz trenerzy głowią się, jak opracować skuteczne metody treningu np. piłki nożnej czy boksu, bo również klasę z taką specjalizacją ma szkoła. – Większość naszych uczniów to są mistrzowie. Zależy im na sukcesach w trenowanych dyscyplinach. Robimy wszystko, by pogodzić ten ogień i wodę, ale gdzieś będzie jakiś zgrzyt – podejrzewa dyrektor.

Pytania do ministra

Dlatego dyrektor zamierza zwrócić się do resortu z pytaniami, jak zorganizować treningi, czy dzieci powinny być wysyłane na mistrzostwa, itd. - Jeżeli nie pozwolę na treningi, to nie pozwolę też na udział dzieci w mistrzostwach. Czy mam prawo tak wpływać na karierę sportową naszych dzieci? Ja mam dbać o ich zdrowie, ale też i o karierę, gdzieś coś trzeba będzie naciągnąć – uważa dyrektor.

Problemów jest więcej: za mało personelu, by dbać o częstą dezynfekcję wszystkich koniecznych sprzętów, ograniczone zapasy masek i płynu do dezynfekcji oraz zabezpieczenie starszych członków grona pedagogicznego, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19. Dyrektor zapewnia, że zrobi wszystko, by 1 września szkoła była gotowa do przyjęcia dzieci.