Zarzuty zabójstwa dla 27-latka. Zabił innego uczestnika imprezy, bo poczuł się obrażony

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu postawiła zarzuty zabójstwa 27-latkowi, który podczas zakrapianej imprezy zabił innego młodego mężczyznę, którego dopiero co poznał. Podejrzany przyznał się do zaatakowania ofiary nożem, a jako powód podał to, że ofiara miała go obrażać.

"Wrażenie, że się z niego wyśmiewa"

Uczestnicy zabawy, którzy zostali zatrzymani niedługo po odnalezieniu wykrwawiającej się ofiary, przekazali policji, że zabójstwa dokonał kolejny uczestnik domówki - Cezary K. - Został on zatrzymany, przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia. U podejrzanego powstało wrażenie, że pokrzywdzony wyśmiewa się z niego, że się go czepia, w związku z tym wstał od stołu, wyszedł do pomieszczenia kuchennego, tam na suszarce znalazł nóż i wrócił do pomieszczenia, gdzie wszyscy przebywali. Zbliżył się do pokrzywdzonego i go zaatakował - opowiada Gąsiorowski.