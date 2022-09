Właściciel naleśnikarni obawia się nadchodzącej zimy. "Przy wzroście cen i spadku obrotów to wygląda to bardzo źle"

Krzysztof Chądzyński, właściciel restauracji "Naleśnikowo" w Gdańsku, przyznaje, że prowadzenie biznesu kosztuje go coraz więcej. - Jesteśmy po tym najlepszym okresie w roku dla restauracji. Idzie jesień, zima, zimno. Obroty są zawsze w tym okresie znacznie niższe, no i przy wzroście tych wszystkich cen i spadku obrotów to wygląda to bardzo źle - tłumaczy.