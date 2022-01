Ryszard Brejza, ojciec senatora KO, przesłuchiwany w prokuraturze. "Jest to wynik intrygi politycznej"

- Minęły już cztery lata, rozpoczął się piąty rok, odkąd złożyłem zawiadomienie do prokuratury po kontroli, jaką zarządziłem w urzędzie miasta (w Inowrocławiu - red.) w wydziale, który nadzorowałem, wydziale kultury i promocji z podejrzeniem zawłaszczania środków finansowych urzędu miasta. Okazało się, że jest to bardzo ważna sprawa, która ma swój wątek kryminalny. Od tego momentu minęły cztery lata, a sprawa nie trafiła do sądu - mówił Ryszard Brejza przed gdańską prokuraturą.

Senator pozwał Jarosława Kaczyńskiego, "kilka godzin później" u jego ojca pojawiło się CBA

Tydzień temu senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oświadczył, że pozywa prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za insynuacje łączące go z jakimkolwiek przestępstwem. Senator Brejza mówił też o "odwecie ze strony służb PiS". - Rano przyjechali panowie do mojego taty i poinformowali go, że jest wezwany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. Ja traktuję to oczywiście jako odwet, zemstę za to, że wczoraj zapowiedzieliśmy pozew wobec Kaczyńskiego, ale także zemstę za ujawnienie całej tej niegodziwości, tego szeregu przestępstw związanych z nielegalną inwigilacją opozycji - powiedział wtedy.