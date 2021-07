Chodził po falochronie z małym dzieckiem. "Bardzo niebezpieczna i nieodpowiedzialna sytuacja"

Nagranie zarejestrowane z plaży w Dziwnowie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jego autor wyjaśnia, że do tej sytuacji doszło 17 lipca o godzinie 17.30, w czasie, gdy na plaży wywieszona była czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli.

- Tuż po tym, jak ratownicy zeszli ze służby, zarejestrowałem bardzo niebezpieczną i nieodpowiedzialną sytuację. Ojciec wziął trzyletnią córkę i wszedł z nią na falochron. Kiedy dziewczynka była wystraszona, ojciec wziął ją na ręce i poszedł dalej, ryzykując, że wpadną do wody. Wiadomo, jak niebezpiecznie jest na falochronach - opowiada nam internauta.

Autor nagrania przekazał, że podszedł do mężczyzny, żeby porozmawiać o tej sytuacji. - Po tym, jak zwróciłem mu uwagę, ojciec twierdził, że to jego dziecko i mam się nie wtrącać. Na kocu były widoczne butelki po alkoholu - relacjonował.

"To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie"

Jak przekazał nam Wiesław Borowski, który prowadzi firmę zarządzającą ratownikami między innymi w Dziwnowie, do podobnych sytuacji dochodzi praktycznie codziennie. - W trakcie służby ratowników nie ma takiej opcji, żeby ktoś chodził po falochronie. Jak nie reagują na gwizdek i nawoływania, ściągamy siłą - mówi. - Są oczywiście wielkie pretensje, ale my gonimy i kropka. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie - dodaje.