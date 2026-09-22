Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto

Reporter "Superwizjera" Maciej Duda o kolejnej zatrzymanej osobie w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Superwizjer

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- Trwają czynności, ale na tym etapie nie informujemy o ich charakterze - odpowiedziała nam prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Dopytywana, czy zatrzymany to Artur K., odpowiedziała: - Potwierdzam, że w sprawie Zondacrypto zatrzymano jedną osobę.

Minister o "zatrzymaniach ws. Zondacrypto"

"Kolejne zatrzymania ws. Zondacrypto. To były funkcjonariusz" - przekazał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kolejne zatrzymania ws ZondaCrypto. To były funkcjonariusz. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 22, 2026 Rozwiń

K. jest policyjnym emerytem od 2018 roku. Odszedł z wysokiej funkcji; był naczelnikiem wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na emeryturze miał rozpocząć współpracę z Sylwestrem Suszkiem i ówczesną giełdą BitBay.

Według naszych nieoficjalnych informacji to Artur K. mógł pomóc twórcom i właścicielom giełdy w nawiązywaniu kontaktów w policji, w tym w organizowaniu szkoleń dla adeptów na przykład Akademii Policji w Szczytnie z zakresu kryptowalut.

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Artur K. w czasie wywiadu dla "Superwizjera" (zdjęcie archiwalne) Źródło zdjęcia: Superwizjer

Gdzie jest Sylwester Suszek? Nieoficjalnie: trwają przeszukania

Maciej Duda i Robert Zieliński dowiedzieli się nieoficjalnie, że policjanci i prokuratorzy we wtorek przeszukają teren bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie po raz ostatni był widziany Sylwester Suszek, twórca giełdy kryptowalut BitBay, od 2021 roku znanej jako Zondacrypto. Przeszukania mają związek z hipotezą śledczych, że Suszek został zamordowany.

- Potwierdzam, że w tym śledztwie, oprócz zatrzymania, trwają dziś także inne czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego - powiedziała prokurator Anna Adamiak.

Afera Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku.

W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowany został były już szef PKOl Radosław Piesiewicz. Usłyszał zarzuty między innymi płatnej protekcji. Wcześniej dziennikarz "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ustalili, że Piesiewicz dostał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Szef PKOl miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK.

Wśród aresztowanych są także Roman Ż., były wspólnik Suszka oraz Jaromira W., była żona Mariana W., ps. Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto.

Afera Zondacrypto. Kto jest kim >>>

Fuja i Jadczak opisali też kontakty szefa Zondacrypto z ludźmi TV Republika. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście: W służbie Krala. Szef Zondacrypto i dziennikarze Republiki >>>

Polityczne pokłosie afery Zondacrypto na prawicy opisywał dziennikarz tvn24.pl Marcin Złotkowski. "Wiadomo, że afera Zondacrypto trafiła w trzy wyjątkowo czułe punkty całego prawicowego ekosystemu" - analizował.

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