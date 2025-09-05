Zmiany w ministerstwie na początku tygodnia. Tusk: szefostwo będzie bezpartyjne

Tusk: na początku tygodnia zmiany w resorcie zdrowia Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk został zapytany na konferencji prasowej w piątek o to, co dzieje się z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, która od momentu powołania na stanowisko w lipcu nie zorganizowała spotkań z mediami oraz kiedy dojdzie do zapowiadanego odwołania wiceministrów w tym resorcie w ramach jego odpolitycznienia.

Tusk: będą zmiany w resorcie zdrowia

- Ja nie namawiam pani minister zdrowia, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie jest błyszczeć na konferencjach prasowych, tylko przygotować ochronę zdrowia na te najbliższe, trudne miesiące. Jak wiecie, my wydajemy coraz więcej pieniędzy, nie chcę się pomylić, ale mówimy o dziesiątkach miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia niż jeszcze w niedalekiej przeszłości, w ciągu roku - mówił Tusk.

- Wiemy też, jakie są napięcia, jakie są oczekiwania, więc pani minister ciężko pracuje, jestem z nią oczywiście w stałym kontakcie. Pani minister dostała wolną rękę ode mnie, ja powiedziałem, uzgodniłem to z liderami koalicji, nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym. Sam podjąłem decyzję - dodał.

Stwierdził, że "pani minister zdrowia ma wolną rękę". - Też nie ukrywam, liderzy partii koalicyjnych też tak mówią, a może poczekajmy, może jeszcze parę tygodni, nie róbmy tego bez nazwisk. Wiecie, co mam na myśli, ale słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał, więc na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia, tak jak je zapowiadałem, to znaczy szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości - zapowiedział Tusk.

Wspomniał również o poprzedniej ministrze zdrowia Izabeli Leszczynie. - Pani minister Leszczyna, ja uważam, że była dobrym ministrem zdrowia i nisko się zawsze jej kłaniam, z uznaniem podsumowuję zawsze to, co zrobiła jako minister. Ona sama w rozmowie ze mną mówiła, że to nie jest taki zły pomysł, żeby resort zdrowia i w ogóle ochrona zdrowia w Polsce była w ogóle wyjęta z jakichkolwiek partyjno-koalicyjnych kłótni czy sporów - powiedział.

