"Zjazd Republikański" Adama Bielana. Wśród gości Jarosław Kaczyński

W niedzielę po południu rozpoczął się Zjazd Republikański, dotyczący inicjatywy zapowiadanej przez europosła PiS Adama Bielana, który pozostaje w sporze z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Jeszcze przez wydarzeniem Bielan mówił w TVN24, że "będzie to nowa formacja, która będzie członkiem Zjednoczonej Prawicy". W wydarzeniu uczestniczy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Bielan był pytany o konwencję w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN4. Eurodeputowany mówił, że "to będzie połączenie partii Porozumienie z Partią Republikańską". - W tym sensie będzie to nowa formacja, która będzie członkiem Zjednoczonej Prawicy. My Zjednoczonej Prawicy się nie wstydzimy. Jesteśmy po słowie z Jarosławem Kaczyńskim w spawie poparcia Polskiego Ładu w parlamencie i dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy - powiedział.