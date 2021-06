Spontaniczne zgromadzenia wciąż zakazane. Pytania do ministra zdrowia i odpowiedź

Rząd zdecydował o podniesieniu od 6 czerwca limitu osób dla zarejestrowanych zgromadzeń, o zgodzie na zgromadzenia spontaniczne wciąż nie ma jednak mowy. Szef resortu zdrowia został o to zapytany w środę w czasie konferencji prasowej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej przedstawił dalsze kroki w luzowaniu obostrzeń. Wśród nich jest decyzja o poszerzeniu limitu osób podczas imprez i zgromadzeń z 50 do 150 osób. Decyzje te nie dotyczą jednak zgromadzeń spontanicznych. Te w świetle rządowych rozporządzeń nadal są niedozwolone.

Na konferencji Niedzielski został zapytany o obowiązujący zakaz zgromadzeń spontanicznych, mimo luzowania obostrzeń w kolejnych dziedzinach życia. W odpowiedzi uściślił, że podniesiony od 6 czerwca do 150 osób limit podczas zgromadzeń dotyczy wydarzeń rejestrowanych. - (Zgromadzenia - red.) spontaniczne odbywają się na tych zasadach, które są określone - dodał.

Pytany przez dziennikarkę TVN24, czy nadal są one zakazane, odpowiedział: - W ustawie? No to proszę zweryfikować.