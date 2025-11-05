Logo strona główna
Polska

"Ma się z czego tłumaczyć". W "Kropce nad i" o komisji w sprawie Ziobry

05 2000 kropka cl-0002
Śliz: Ziobro nie pomaga swojej sytuacji
Źródło: TVN24
Paweł Śliz z Polski 2050 w "Kropce nad i" ocenił, że Zbigniew Ziobro powinien przyjść na czwartkową komisję regulaminową i spraw poselskich, bo "ma się z czego tłumaczyć". Według posła PiS Kazimierza Smolińskiego zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, jaki ma usłyszeć Ziobro, "nie utrzyma się w sądzie".

Posłowie Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości i Paweł Śliz z Polski 2050 w "Kropce nad i" w TVN24 komentowali sprawę Zbigniewa Ziobry. W czwartek odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, która przekaże swoją opinię Sejmowi, czy należy uchylić immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Prokuratura chce postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów popełnienia przestępstw w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu w ubiegłym tygodniu złożyła w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"

Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"

Smoliński o zarzucie dla Ziobry. "To się nie utrzyma w sądzie"

Smoliński pytany, czy jego zdaniem Ziobro powinien stawić się na komisji, ocenił, że "powinien", zastrzegając, iż to "jego stanowisko". Zaznaczył też, że niezależnie od tego komisja będzie debatować i podejmie decyzję.

Komentował też zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, który prokuratura chce postawić Ziobrze. - To w ogóle się nie utrzyma w sądzie. Nie widzę żadnych szans na to, żeby w tym układzie, jaki teraz jest, uznać, że to była zorganizowana grupa przestępcza - mówił.

Smoliński: zarzut kierowania grupą przestępczą wobec Ziobry nie utrzyma się w sądzie
Źródło: TVN24

Śliz: Ziobro ma się z czego tłumaczyć

Śliz powiedział, że "nie kruszyłby kopii" o to, czy Ziobro się stawi. - Bardzo szczegółowo przeczytałem cały wniosek (prokuratury - red.). On jest bardzo obszerny, bardzo dobrze udokumentowany - zaznaczył. - Myślę, że dobrze by było, żeby przyszedł, bo ma się z czego tłumaczyć - dodał Śliz.

Poseł Polski 2050 przypomniał też, że "to nie Sejm i nie politycy będą stosowali areszt" wobec Ziobry, "tylko sąd po analizie dokumentów i po analizie dowodów". - A te dowody są naprawdę druzgocące - uzupełnił.

- Areszt jest stosowany tylko wtedy, żeby zabezpieczyć prawidłowe postępowania. To znaczy, że jeżeli Zbigniew Ziobro będzie chciał utrudnić postępowanie, a takim utrudnianiem może być na przykład ucieczka za granicę. (...) Zbigniew Ziobro nie pomaga swojej sytuacji, bo tak się zachowując, jak w ostatnich chwilach, pokazuje, że te wątpliwości sąd mógłby powziąć - stwierdził Śliz.

OGLĄDAJ: Areszt dla Ziobry? "Dowody są druzgocące"
pc

Areszt dla Ziobry? "Dowody są druzgocące"

pc
Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawo i SprawiedliwośćPolska 2050Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościSądWymiar sprawiedliwości
