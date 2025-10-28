"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

Wniosek o uchylenie immunitetu ma związek z Funduszem Sprawiedliwości.
Prokurator Adamiak przekazała, że dowody zgormadzone w czasie śledztwa "pozwoliły na przyjęcie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw". - Opisane we wniosku przestępstwa mają polegać przede wszystkim na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny - powiedziała Adamiak.
Jak dodała, ustalenia skutkowały "przyjęciem kumulatywnej kwalifikacji tychże działań z innymi przestępstwami". - Chodzi tutaj o przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa polegające na podejmowaniu działań w zorganizowanej grupie przestępczej - wskazała.
- Prokurator ustalił w oparciu o dowody, że pan Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą - poinformowała.
Prokurator Adamiak potwierdziła tym samym informacje, do których dotarli dziennikarze "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński.
Maksymalny wymiar kary: 25 lat
Według prok. Adamiak grupa założona przez Ziobrę składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne w ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. - Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, wyrządzając szkodę w mieniu. Ustalono, że w ramach tych 26 czynów (...) przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości - dodała.
Wśród popełnionych przestępstw - jak przekazała rzeczniczka PG - znalazły się również przywłaszczenie pieniędzy, które stanowiły środki z Funduszu Sprawiedliwości, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentach.
Jak przekazała prok. Adamiak, maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.
Pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku. W innej sprawie, wymagany jest odrębny wniosek.
W lutym Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w sprawie Pegasusa. Miało to wówczas związek z niestawianiem się byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji ds. Pegasusa.
Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się między innymi w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.
Autorka/Autor: Maciej Duda, Łukasz Ruciński, kkop
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP