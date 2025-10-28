Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledczy chcą aresztować Zbigniewa Ziobrę. Waldemar Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył

Waldemar Żurek
"To sytuacja bez precedensu". Zarzuty dla Ziobry
Źródło: TVN24
Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw. Na razie były minister sprawiedliwości pozostaje wolnym człowiekiem, a śledczy liczą, że nie powtórzy się sytuacja taka, jak z Marcinem Romanowskim, który uciekł na Węgry. Waldemar Żurek liczy, że "kierunek węgierski" wkrótce się zamknie.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak przekazała w poniedziałek, że prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, posłowi PiS i byłemu ministrowi sprawiedliwości.

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

- To rzeczywiście sytuacja bez precedensu, chyba w skali europejskiej. Ten wniosek jest bardzo obszerny, zawiera ponad 150 stron. Prokuratura wskazuje, że mogło dojść do popełnienia 26 przestępstw. Głównie chodzi o dysponowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości, ale jest tam też niecelowe wydatkowanie środków na remont prokuratury, posiadanie czy też nienadawanie biegu dokumentom urzędowym - powiedział na konferencji prasowej Waldemar Żurek.

Jak podkreślił prokurator generalny, "najpoważniejszy zarzut to stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą".

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Nie pamiętam takiego przypadku w Europie"

Zdaniem Żurka "sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa". - Nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie był minister sprawiedliwości i miał tego typu zarzuty - wyjaśnił.

- Wiemy dobrze, że Fundusz Sprawiedliwości miał dwa cele. Pomoc ofiarom przestępstw oraz tak zwana pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem prokuratury te środki zostały wydatkowane w sposób absolutnie niedopuszczalny, sprzeczny z przepisami prawa, celami Funduszu - wskazał minister sprawiedliwości.

Żurek zaznaczył, że nie może podać szczegółów ze względu na tajemnicę śledztwa, ale chodziło między innymi o to, żeby "ukryć przekazanie tych środków Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia

"Zadziwiające nazwiska" na liście Pegasusa. Żurek: to była hakownia

Żurek: mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy"

Żurek: mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy"

Żurek: Ziobro jest wolnym człowiekiem

Prokurator generalny, odpowiadając na pytania dziennikarzy, uznał, że decyzja Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu dla Ziobry może zapaść w ciągu miesiąca.

- Oczywiście, na ten moment, ponieważ istnieje zasada domniemania niewinności, my bardzo ściśle przestrzegamy procedur. Były minister Ziobro jest wolnym człowiekiem, jest parlamentarzystą, więc nie może zostać ani zatrzymany, ani tymczasowo aresztowany - powiedział Żurek.

Dodał, że we wniosku prokuratura zwraca też uwagę na stan zdrowia Ziobry. - Wiemy, że minister bardzo często w mediach próbuje zasłonić się stanem zdrowia. Jednego dnia widzimy, że nie stawia się w prokuraturze, gdzie był wezwany. Innego dnia, gdy jest pokrzywdzonym, już się stawia, prowadzi konferencję prasową i bardzo aktywne życie polityczne - zauważył Żurek.

Żurek: zakładam, że Ziobro nie będzie tchórzył
Źródło: TVN24

Kierunek węgierski może się "definitywnie zamknąć"

Na konferencji Żurek odniósł się też do scenariusza, według którego Ziobro mógłby wyjechać z Polski. Zauważył, że niedawno wrócił do Polski z Brukseli, po czym został zatrzymany przez policję. Chodziło o jego doprowadzenie przed komisję śledczą do spraw Pegasusa.

- Zakładam, że nie będzie tchórzył, nie będzie utrudniał postępowania. Przerabialiśmy to już przy panu Romanowskim i mamy trudną współpracę z członkiem Unii Europejskiej - powiedział Żurek, mówiąc o sprawie Marcina Romanowskiego, który uciekł na Węgry i tam przyznano mu azyl, chociaż jest objęty Europejskim Nakazem Aresztowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Orban o Romanowskim: o co wam chodzi?

- Jaka jest dzisiaj polityka Węgier i w nastawieniu do Ukrainy, i do Putina? Wszyscy to widzimy gołym okiem, więc ja zakładam, że te wszystkie sondaże, które wskazują, że demokratyczna opozycja przejmie władzę na Węgrzech, spowodują, że kierunek ucieczki potencjalnych przestępców zamknie się definitywnie - skomentował Waldemar Żurek.

Najnowsze sondaże na Węgrzech dają opozycyjnej partii TISZA większe poparcie niż rządzącemu Fideszowi. Lider TISZA w sierpniowym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" powiedział, że Romanowski powinien już szukać innego kraju, w którym się ukryje. Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się odbyć w kwietniu przyszłego roku.

ZOBACZ TEŻ: Główny rywal Orbana ma radę dla korzystającego z azylu na Węgrzech Romanowskiego

OGLĄDAJ: Wniosek o uchylenie immunitetu i areszt Ziobry. "Sprawa jest bezprecedensowa"
pc

Wniosek o uchylenie immunitetu i areszt Ziobry. "Sprawa jest bezprecedensowa"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroProkuraturaFundusz SprawiedliwościCBAWęgryMarcin RomanowskiViktor OrbanPegasusFideszEuropejski Nakaz Aresztowania
Czytaj także:
imageTitle
Okradła koleżankę z reprezentacji. Na jaw wychodzą kolejne informacje
EUROSPORT
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
WARSZAWA
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
WARSZAWA
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
BIZNES
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
METEO
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
BIZNES
imageTitle
Wygwizdany tenisista tłumaczy się z tego, co zrobił. "Istnieje jakaś etykieta"
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?
Polska
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
WARSZAWA
JPII_Tymieniecka_razem_3
Karol Wojtyła otwarcie starał się zostać papieżem? "Te listy dały nam trop"
Polska
W pewnym momencie auto stanęło w płomieniach
Po kolizji uciekała dymiącym autem. Do czasu aż zaczęło płonąć
Poznań
Jarosław Kaczyński
Decyzja prokuratury. Kaczyński komentuje
Polska
Wyrok sądu w sprawie brutalnego gwałtu (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd zgodził się na list żelazny dla Henryka Kani. Jest jeden warunek
Katowice
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
BIZNES
Huragan Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Ostatnia szansa na ocalenie życia"
METEO
Waldemar Żurek
"Minister Żurek ma rozmach". Wniosek prezydenta do trybunału i zawiadomienie prokuratury
Polska
Szpital psychiatryczny
MZ po rozmowach z rezydentami. Psychiatryczne dyżury do uporządkowania
Zdrowie
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
WARSZAWA
Josep Martinez
Tragiczne zdarzenie z udziałem piłkarza. Nie żyje mężczyzna poruszający się na wózku
EUROSPORT
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
BIZNES
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Mandat za kradzież w sklepie. Czy można go nie przyjąć?
Paulina Borowska
1 godz 7 min
Rosjanka
Czy zło jest wpisane w naturę Rosjan?
Terlikowski. Istota rzeczy
Adam Szłapka
Rząd przyjął ustawę o asystencji osobistej. "To warunek godnego życia"
Zdrowie
Artur Ważny
"Wyrażamy wstyd i skruchę". Biskup sosnowiecki o skandalach z udziałem księży
Katowice
imageTitle
Zmarł Odd Martinsen, mistrz olimpijski w narciarstwie biegowym
EUROSPORT
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
BIZNES
Zatrzymano trzy osoby
Wystarczyła koszulka innego klubu sportowego. Ruszyli na niego z pięściami
Szczecin
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ewakuacja z amerykańskiej bazy wojskowej
Świat
Silny wiatr
W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Kobieta kierowała samochodem pod wpływem alkoholu
Samochód gasł podczas jazdy. Za kierownicą siedziała pijana 22-latka
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica