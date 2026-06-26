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Polska

Politycy PiS oddają ukraińskie odznaczenia

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Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński, Zbigniew Rau
Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał informację o decyzji byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua, byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka oraz byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o zwrocie ukraińskich odznaczeń. Błaszczak opublikował też swoje oświadczenie, w którym wskazuje, że jest to "wyraz sprzeciwu" wobec obecnych władz Ukrainy.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek 19 czerwca o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca ostatecznie odesłał Nawrockiemu odznaczenie. W solidarności z Zełenskim swoje polskie odznaczenia zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

W czwartek Jarosław Kaczyński poinformował, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał od Zełenskiego w sierpniu 2022 roku.

Decyzje polityków o oddaniu odznaczeń

O decyzji innych polityków PiS - Zbigniewa Raua, Mariusza Błaszczaka oraz Marka Kuchcińskiego - poinformował w piątek rzecznik prasowy Rafał Bochenek. "Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie" - napisał we wpisie na platformie X.

O swojej decyzji Mariusz Błaszczak poinformował osobiście we wpisie na platformie X.

"Zwracam order 'Za Zasługi', którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich" - przekazał. Błaszczak otrzymał order "Za Zasługi" pierwszej klasy od Zełenskiego w sierpniu 2022 roku.

Nawrocki poinformował w piątek 19 czerwca, że zdecydował się na odebranie odznaczenia Zełenskiemu ze względu na zgodę ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA".

OGLĄDAJ: Jarosław Kaczyński chce zwrócić ukraiński order. "Akt lojalności"
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
UkrainaPolskaKarol NawrockiMarek KuchcińskiMariusz BłaszczakZbigniew RauPrawo i SprawiedliwośćWołodymyr Zełenski
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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