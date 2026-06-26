Polska Politycy PiS oddają ukraińskie odznaczenia Oprac. Adrian Wróbel |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek 19 czerwca o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca ostatecznie odesłał Nawrockiemu odznaczenie. W solidarności z Zełenskim swoje polskie odznaczenia zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego

W czwartek Jarosław Kaczyński poinformował, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał od Zełenskiego w sierpniu 2022 roku.

Decyzje polityków o oddaniu odznaczeń

O decyzji innych polityków PiS - Zbigniewa Raua, Mariusza Błaszczaka oraz Marka Kuchcińskiego - poinformował w piątek rzecznik prasowy Rafał Bochenek. "Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie" - napisał we wpisie na platformie X.

Oświadczenie ws. zwrotu ukraińskich odznaczeń 🇵🇱 pic.twitter.com/jxdwZb2sfl — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 26, 2026 Rozwiń

O swojej decyzji Mariusz Błaszczak poinformował osobiście we wpisie na platformie X.

Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy.



To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 26, 2026 Rozwiń

"Zwracam order 'Za Zasługi', którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich" - przekazał. Błaszczak otrzymał order "Za Zasługi" pierwszej klasy od Zełenskiego w sierpniu 2022 roku.

Nawrocki poinformował w piątek 19 czerwca, że zdecydował się na odebranie odznaczenia Zełenskiemu ze względu na zgodę ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA".

OGLĄDAJ: Jarosław Kaczyński chce zwrócić ukraiński order. "Akt lojalności"