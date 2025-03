Jest decyzja w sprawie aresztu dla byłego szefa policji

Zarzuty dla byłego szefa policji Zbigniewa M. Źródło: TVN24

Decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. została podtrzymana przez wrocławski sąd. Były szef policji ma pozostać w areszcie do 29 maja. M. jest oskarżony między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznawał w poniedziałek zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M.

Biura prasowe sądu podało później, że IV Wydział Karny Odwoławczy "zdecydował utrzymać w mocy postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 02.03.2025 r. o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy (...) wobec podejrzanego Zbigniewa M.".

Pięć zarzutów dla byłego szefa policji

Jak informowała na początku marca rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek, "Zbigniewowi M. zarzuca się pięć czynów popełnionych w 2024 roku".

- Związane są one z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, a także mających na celu utrudnianie prowadzonych postępowań karnych poprzez udzielanie pomocy przestępcom tychże czynów, przekazywanie informacji co do planowanych czynności w sprawie - wyliczała. Dodała, że zarzucono mu też "przyjęcie korzyści majątkowej, mającej na celu usunięcie czy odsunięcie od prowadzenia pani prokurator od przedmiotowego postępowania". Zbigniew M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Wrocławski sąd rejonowy zadecydował na początku marca o tymczasowym aresztowaniu byłego szefa KGP na trzy miesiące - do 29 maja. W poniedziałek rozpatrzono zażalenie od tej decyzji, podtrzymując ją w mocy.